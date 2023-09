Un estudiante atacó a fierrazos en la cabeza a su compañero: le hicieron 13 puntos y perdió la audición

Un estudiante atacó a su compañero con un fierro en la cabeza y el menor terminó en el hospital con impresionantes heridas. Ocurrió en Puerto Madryn.

Fuentes policiales precisaron que los alumnos de quinto año de la escuela Nº728 estaban en una clase hasta que en un inesperado momento uno atacó a otro con un metal.

El agresor pidió permiso para ir al baño donde luego tomó el fierro, regresó y atacó con tres fuertes golpes en la cabeza a su víctima cuando estaba de espaldas.

Cuando la situación estuvo al borde de ponerse peor, un estudiante empujó al agresor para evitar una tragedia. El joven atacado terminó con 13 puntos en su cabeza, actualmente está en recuperación y con algunas secuelas.

GRAVES SECUELAS

La mamá del joven afirmó que sufrió la pérdida de audición como consecuencia de la agresión. “Después del tercer golpe mi hijo cayó al suelo y en ese momento un compañero le salvó la vida porque llegó hasta el lugar, sujetó al agresor y tiró el caño por la ventana porque quería seguir golpeándolo, el resto de los compañeros lo ayudaron a levantarse y trataron de asistirlo pero no había botiquín, ni un adulto”, detalló.

Y destacó que las agresiones que recibió su hijo están bajo la carátula de Tentativa de Homicidio, “porque no le pegó en ningún lugar más que en la cabeza y no cesó su accionar sino que si no intervenía el otro compañerito lo iba a seguir golpeando en la cabeza en el piso”.

“Tiene que ver a un psiquiatra también porque está en un estado de shock post traumático”, informó El Chubut. La investigación fue derivada a la fiscal Ivana Berazategui.