Este lunes, en la Ruta 7, dos vehículos volcaron en el tramo conocido como el "Cañadón de las cabras", en dirección a Neuquén – Centenario.

El primero de los accidentes ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana, cuando un Peugeot 207 perdió el control y terminó volcando, aunque el conductor, un hombre de 26 años, no sufrió heridas graves. Tras el siniestro, el joven fue multado por no contar con el seguro obligatorio, pero no fue necesario su traslado al hospital.

Casi una hora después, se produjo el segundo vuelco, esta vez protagonizado por un Ford Fiesta que circulaba en el mismo sector donde trabajaban los efectivos tras el primer incidente.

En este vehículo viajaban tres personas: un hombre de 36 años al volante, un acompañante de 37 años y una mujer de 41. El impacto dejó al acompañante de 37 años herido, por lo que fue trasladado al hospital Castro Rendón, mientras que los otros dos ocupantes fueron derivados al hospital de Centenario.

Accidente fatal en la Ruta 22: murieron tres personas

El jefe de Tránsito de Neuquén, comisario José Luis Coliman, informó que el conductor del Ford Fiesta presentó un resultado positivo en el test de alcoholemia, con una concentración de 2.10 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel considerablemente alto.

Como consecuencia de este accidente, el vehículo fue secuestrado y quedó a disposición del Tribunal de Faltas del Municipio de Neuquén.

Las primeras hipótesis apuntan a que el segundo conductor pudo haberse distraído observando el primer accidente, volcando él también con su auto. En total, tres personas resultaron heridas en los dos accidentes ocurridos en menos de una hora en la misma zona.

Con información de Diario Río Negro