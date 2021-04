COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Un camionero chocó a un auto Peugeot 2008 en Avenida Libertador y Fray Luis Beltrán. El vehículo Peugeot 2008 se encontraba en el semáforo cuando fue arrollado en la parte trasera por el transporte de carga.

El accidente ocurrió este lunes por la mañana en Kilómetro 3. Según pudo saber ADNSUR el camión chocó por detrás al automóvil cuando este frenó en un semáforo. Afortunadamente la conductora salió ilesa pero se registraron importantes daños materiales.

"Uno viene despacio, frenás y el camión se te viene encima, yo lo vi por el espejo que se me venía encima y no pude hacer nada, me abolló el auto atrás y me lo rompió todo", manifestó una mujer a esta agencia de noticias, que también fue impactada cuando conducía su automóvil por un camión días atrás

Y destacó la importancia de que los camiones de gran porte no circulen por la ciudad. Por lo que hay gran preocupación de los vecinos por los reiterados accidentes en la zona.