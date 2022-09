En horas de la madrugada de este jueves, una furgoneta ardió en llamas en plena calle en el barrio Uocra de Trelew.

El hecho ocurrió e la calle Cacique Nahuelpan Norte al 100 y cuando el personal de la policía de la Comisaría Segunda arribó al lugar, alertado por comando radiolétrico, el propietario del vehículo, un mecánico de 22 años, ya había dado aviso a los bomberos.

En el lugar, el damnificado dijo a los agentes que autores desconocidos habrían realizado el incendio de forma intencional de la traffic marca Renault que se encontraba estacionada frente a su domicilio y estimó que el ataque se dio la 01:30 y las 04:00.

No obstante, el joven aseguró no tener inconvenientes con persona alguna, según consta en el parte oficial al que accedió ADNSUR. Minutos más tarde, se hizo presente personal de Bomberos Voluntarios, quienes logran sofocar el fuego constatando daños totales. Por fortuna, no hubo heridos.

Intervino también personal de Criminalística, quienes realizaron secuencia fotográficas.