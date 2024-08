Una fiesta de cumpleaños terminó en tragedia el pasado 25 de julio, en la localidad de Puerto Madryn, cuando un nene de 8 años murió ahogado cuando jugaba junto a otros en una pileta. Pese a que fue trasladado de urgencia a un centro médico, se confirmó su fallecimiento.

Fuentes policiales indicaron que el deceso se produjo cuando la víctima jugaba a aguantar la respiración bajo el agua.

La tragedia ocurrió en un local ubicado en el parque industrial liviano de la localidad que contaba con pileta climatizada. A días de lo ocurrido, se confirmó que el local no tenía habilitación comercial para funcionar como salón de eventos y que si bien tenía una única autorización era para el rubro de leñera.

La confirmación la realizó Luis Báez, subsecretario de Prevención Ciudadana, quien indicó a Diario Jornada que el dueño del local "tenía un rubro de venta de leña que se le condice con el lugar”.

“La habilitación estaba vencida en diciembre del año pasado y tengo entendido que había presentado algunas notas solicitando a ver si podía autorizar este tipo de emprendimiento y que cosa que no se lo autorizó por no ser zona”.

En este contexto, el funcionario ratificó que esto fue confirmado tras "allanar el lugar por parte de la policía para poder acceder y para constatar la modalidad del comercio que allí funcionaba".

Finalmente, explicó que este tipo de emprendimientos recreativos deben cumplir ciertas medidas para recibir la correspondiente habilitación. “La persona que quiere colocar un establecimiento de estas características debe ir a la Dirección de Comercio que va a determinar si el lugar asignado para este tipo de emprendimiento está dentro de la zona", indicó.

Y agregó que "en este caso en particular no ocurrió porque el parque industrial liviano no estaba habilitado como zona para este tipo de emprendimiento". Por lo tanto, se lo trató como un recinto privado donde se hacía un tipo de evento de cumpleaños.