Trágico accidente: dos motociclistas fallecieron en un impactante choque con una camioneta

Una madrugada trágica se vivió este jueves tras el fallecimiento de dos jóvenes motoclistas de 19 años que perdieron la vida en un violento accidente con una camioneta.

Según informó la Policía, el siniestro ocurrió alrededor de la 01 hora en la ruta 14, a la altura de la localidad de San Onofre y generó conmoción en el departamento cordobés de San Javier.

De acuerdo a lo que detalló La Voz del Interior, una Volkswagen Taos, en la que viajaban dos hombres de 59 años, chocó contra una motocicleta Gilera 110 en la que se movilizaban Kevin Domínguez y Jazmín Pedraza, ambos de 19 años.

Los jóvenes motociclistas fallecieron en el acto como consecuencia del fuerte impacto. Las autoridades judiciales se encuentran investigando la mecánica del accidente para determinar las responsabilidades.

LA DESGARRADORA DESPEDIDA DE SU MADRE

Horas más tarde, se dio a conocer la despedida que la madre de la joven, Claudia Tello, le escribió a su hija en redes sociales.

“Hija bella, te voy extrañar cada día, no se que está pasando, no puedo entender este momento.. estamos sin poder saber qué hacer, como continuar.. sos y fuiste siempre mi pilar, vos sos la persona que no me dejaba caer y me impulsaba a continuar.. fuiste tan incondicional .. dejás un gran vacío en cada uno de nosotros.. te amamos hasta donde quieras que estés. Te fuiste con tu primer y único amor Kevin, la vida los encontró y este fatídico destino se los llevo juntos.. los vamos a extrañar siempre”, manifestó su madre.