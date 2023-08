Tragedia: Un nene y una pareja murieron intoxicados por inhalar gas en Puerto Deseado

Este jueves por la tarde en Puerto Deseado, encontraron a un niño y una pareja sin vida en su casa después de haberse intoxicado con gas.

Los vecinos de la zona ingresaron al lugar y encontraron una hornalla encendida que registraba pérdidas de gas. Después del hallazgo, llamaron a los servicios de emergencia y terminaron confirmando que el pequeño de tres años y sus padres de 38 y 37 años estaban sin signos vitales acostados en su cama.

Pese a haber realizado reanimaciones, no pudieron salvarlos.

¿Qué hacer en caso de fuga de gas?

Desde la página oficial del gobierno nacional brindaron algunas recomendaciones ante la posibilidad de que sucedan este tipo de hechos: avisá a los servicios de gas o de emergencia y seguí sus instrucciones; si sospechás de una pequeña fuga de gas natural, abrí todas las puertas y ventanas y, si es posible, comprueba que los electrodomésticos estén totalmente apagados.

Si el olor a gas se siente y es fuerte, la fuga posiblemente sea importante, en ese caso salí de la casa evacuando a todos sus ocupantes; no trates de encontrar el origen de la fuga, no trates de cerrar las válvulas de gas o electrodomésticos; al momento de evacuar no utilices elementos que puedan generar chispas, no prendas ni apagues luces y corta la energía desde el pilar de medición.

Nunca lo hagas desde el interior del hogar o edificación, ya que puede provocar una chispa y encender el gas del ambiente; nunca intentes prender fuego, velas, encendedores, etc. para ayudarte a ver; no arranques vehículos ni utilices un abridor de puertas de garaje; no vuelvas a ingresar a tu hogar hasta que los servicios de gas o de emergencia le indiquen que es seguro hacerlo.