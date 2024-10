El pasado jueves por la mañana, una mujer de 78 años fue atropellada por un colectivo y murió al instante.

El hecho ocurrió en la intersección de la calle Vélez Sarsfield y la avenida Pedro de Mendoza, Villa Madero, La Matanza, teniendo como víctima fatal a Olga Susana Cornacchioli.

De acuerdo a lo que detallaron fuentes policiales, la mujer había cruzado por la senda peatonal y fue embestida por el transporte a pocos metros del cordón de la vereda, falleciendo en el acto.

El conductor, identificado como Saúl Pedro Domínguez Torrez (25), fue detenido por la Policía e imputado por el delito de "homicidio culposo". El mismo se sometió a un test de alcoholemia que le dio negativo, y aún están a la espera de los resultados de los estudios toxicológicos.

Conmoción: una famosa surfista murió tras ser atacada por un pez aguja

“Ella iba a comprar, como todas las mañanas, y cruzó correctamente. No sé qué pudo haber pasado, pero seguro la culpa no fue de mi tía. Calculo que no la habrá visto. Era una mujer que le había ganado la batalla al cáncer de mama y que cuidaba de sus dos hermanas mayores, de 85 y 90 años, que tienen dificultades motrices”, reveló un sobrino de la víctima en diálogo con Telefe.

Con información de Primera Plana y TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR