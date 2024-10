El conflicto entre los trabajadores afiliados a ATE y el gobierno municipal de Centenario, encabezado por Esteban Cimolai, escaló este martes cuando se produjo un enfrentamiento con Claudio Pistagnesi, asesor de la intendencia. Según el Ejecutivo, Pistagnesi fue agredido por manifestantes en las instalaciones del municipio, lo que motivó una denuncia penal. En respuesta, el gremio ATE anunció un corte total de la Ruta 7 este miércoles, a la altura de la Tercera Rotonda, como parte de sus medidas de fuerza.

El conflicto laboral que enfrenta a ATE con el municipio ya lleva más de un mes, con bloqueos en el corralón municipal y la interrupción del acceso al edificio comunal. Ricardo Tabia, dirigente de ATE, confirmó que durante una asamblea se decidió avanzar con el corte total de la Ruta 7. La medida comenzará a las 7 de la mañana, aunque no se descarta que el bloqueo se inicie antes. Se permitirá únicamente el paso de colectivos, personal de salud y vehículos de emergencia.

Las protestas de ATE giran en torno a la exigencia de la continuidad de dos contratos del área de Defensa Civil, los cuales quedaron fuera de la conciliación obligatoria dictada en un intento de resolver el conflicto. Sin embargo, la tensión se incrementó este martes, cuando afiliados al gremio bloquearon el ingreso al municipio y se produjo el altercado con Pistagnesi.

El enfrentamiento en el municipio generó versiones contrapuestas. Desde el Ejecutivo municipal denunciaron agresiones físicas a funcionarios por parte de manifestantes de ATE, lo que derivó en una denuncia presentada por el intendente Esteban Cimolai ante la Fiscalía. Cimolai expresó que buscará "llegar hasta las últimas consecuencias" en relación a los bloqueos y las agresiones, subrayando que no se permitirá que "tengan de rehén a la ciudad de Centenario."

Por su parte, Ricardo Tabia minimizó el incidente, afirmando que aunque hubo empujones y un cruce de palabras con Pistagnesi, la situación no pasó a mayores. "Hubo una situación con el secretario de Agua y Saneamiento, Luciano Nagli, y con Pistagnesi. Yo me metí en el medio para que no haya contacto físico", declaró Tabia.

En diálogo con AM Cumbre, Pistagnesi dio su versión de los hechos, asegurando que fue abordado de manera violenta por un manifestante al intentar ingresar al municipio. "Esta decisión de seguir adelante con el aniversario del intendente los ha puesto nerviosos y no tienen fuerza", afirmó el funcionario, quien describió la situación como "violenta y desagradable". Añadió que el agresor lo empujó e intentó golpearlo, situación que fue contenida por la policía local, quien trabaja en la identificación del responsable.

Con el corte de la Ruta 7 previsto para este miércoles, el conflicto entre ATE y el municipio de Centenario parece lejos de resolverse. Mientras tanto, la ciudad continúa sufriendo los efectos de las medidas de fuerza, que ya llevan más de 40 días con bloqueos en el corralón municipal y ahora se expanden a la principal vía de acceso a la localidad. El gremio sigue reclamando por la continuidad de los contratos de Defensa Civil, mientras el Ejecutivo mantiene su postura firme en defensa del orden institucional.

Con información de DiarioRN, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.