El caso de la pequeña Zoe, de cuatro años de edad, ocurrió en noviembre del 2021 pero tras cinco meses de su crimen, La Rioja continúa conmocionada y pide que se haga justicia.

Kevin Rodríguez ser reconocido como padre biológico de su hija Zoe ante la justicia, sólo después de que la nena fuera asesinada. Por el crimen, ocurrido en noviembre de 2021, está detenidos la madre de la pequeña y un pastor evangélico que sería pareja de la mujer.

"Desde marzo yo no la veía, hasta que la vi en el cajón. La madre no me decía dónde estaba, me bloqueaba y me desbloqueaba del celular. A la nena la tenía amenazada porque no me decía nada de lo que le pasaba. Yo sé por los vecinos que la dejaba sola", relató en los últimos días Kevin, de 23 años, a Crónica.

El joven aseguró que siempre quiso hacerse cargo de su hija, pero la madre de la pequeña la anotó en el Registro Civil sin incluirlo a él y negó que tengan un vínculo afectivo. "Desde que nació estoy peleado por la nena. No me escucharon si lo hubieran hecho estaría riéndose, jugando en el jardín", agregó Rodríguez.

"Yo hacía todas las denuncias, pero no me daban importancia porque no tenía mi apellido. Ella vivió conmigo y mis padres en Chilecito. A los 4 meses de la nena se la llevó a La Rioja. Cuando vi su documento supe que no tenía mi apellido. Fui al Registro Civil y me decían que a madre tenía que ir a firmar, pero ella nunca iba", recordó.

Rodríguez explicó que la madre de Zoe, identificada como Jimena Córdoba, "tiene problemas con las drogas". La mujer de 22 años también mantendría una relación amorosa con el pastor evangélico Andrés Bustamante, que también está detenido por el asesinato de la nena, informó Radio Fénix de La Rioja.

El cuerpo de Zoe apareció calcinado el 14 de noviembre de 2021, en el fondo del terreno de la casa del Barrio Loteo San Andrés de la ciudad de La Rioja donde residía con su madre.

"Recién cuando mi bebé ya estaba calcinada reconocieron que era mi hija. Nunca fueron a ver qué pasaba cada vez que les decía que la nena no estaba bien. Cuando se la llevaba la nena perdía peso. Ella me dejaba y un día me la sacaba, así todo el tiempo. Yo siempre iba a la Justicia", insistió el joven, que ahora busca que las autoridades de La Rioja se hagan cargo de la situación legal que le costó la vida a Zoe.

Fue durante la autopsia del cuerpo de Zoe que se le hizo un examen de ADN que dio por resuelta la cuestión de la paternidad de Rodríguez: si un juez hubiese ordenado ese test durante la vida de la pequeña su padre podría haberle puesto su apellido.

"Conmigo estaba bien. Me ayudaban mis padres y mis hermanas a cuidarla. Era una nena que estaba contenta, que se reía. Había engordado. Un día vino (Córdoba) y se la llevó y no la pude ver más. Quiero que paguen por lo que le hicieron a mi bebé, también los funcionarios de la Justicia que no me escucharon, ni fueron a ver lo que pasaba", sentenció el hombre.