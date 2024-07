Sospechas, pruebas contaminadas y un femicida libre: a cinco años del brutal crimen de Zulma Malvar en Santa Cruz

Este jueves 18 de julio se cumplieron cinco años del brutal crimen de Zulma Malvar en Santa Cruz. El asesinato de la conocida ginecóloga conmovió a toda la provincia patagónica. El hecho sucedió el 18 de julio de 2019, sin embargo, desde ese momento a esta parte, hubo sospechas, pruebas contaminadas y un femicida que nunca pudo ser detenido.

Zulma Malvar trabaja como ginecóloga en el Hospital de la localidad de Puerto San Julián. Esa mañana debía presentarse para realizar una cesárea, sin embargo nunca llegó.

Luego, fue su hijo Alejandro quien se acercó hasta la vivienda y encontró su cuerpo en el patio. Uno de los aspectos llamativos es que la casa no estaba forzada, por lo que la víctima conocía a su agresor y también se descartó el robo porque no faltaron objetos de valor. Asimismo, tampoco pudieron recuperar el video de una cámara de seguridad de la zona, que daba a la vivienda de la ginecóloga.

Sin embargo, desde el momento en que comenzó la investigación por parte de la policía y la fiscalía, la situación estuvo marcada por negligencias y errores. Según informó La Opinión Austral, muchas personas ingresaron a la vivienda de la víctima y, por lo tanto, también contaminaron la escena del crimen.

De esta manera, la familia de Zulma criticó la forma en la que se llevó a cabo la investigación. Incluso, la familia de Zulma reveló que el presunto sospechoso también había estado en ese momento, sacando fotos del lugar.

Luego, la familia de la mujer comenzó a ser sospechada, sin embargo, Alejandro se sometió a una prueba de ADN y constataron que no estaba implicado en el hecho. No obstante, el tiempo transcurría y la investigación no arrojaba resultados positivos sobre el autor del femicidio.

De esta manera, se llevaron a cabo marchas, movilizadas por vecinos y familiares, quienes exigieron justicia y el esclarecimiento del crimen. Finalmente, la causa quedó suspendida hasta la búsqueda de nuevas evidencias relevantes.

“Pareciera que fue ayer esa última merienda en su casa. Todo esto es como un mal sueño y el tiempo solo es una ilusión que se desvanece poco a poco”, concluyó Alejandro, el hijo de Zulma Malvar.