El pasado lunes por la tarde, la policía detuvo a 11 ladrones que simularon ser operarios y rompieron la vereda para robar cables subterráneos.

El hecho sucedió en la intersección de las calles San Lorenzo y Rivadavia, en la localidad de San Martín, Buenos Aires. Allí, los ladrones simularon ser operarios trabajando en la zona.

De esta manera, rompieron la vereda y también hicieron dos pozos. Además, luego colocaron conos y vallas.

Además contaban con herramientas. Entre ellas 14 palas, 3 mazas, 4 picos, 2 cortafierros y un malacate.

Todo parecía normal, en el marco de una obra de trabajo. Sin embargo, todo terminó de la peor manera.

Personal de la DDI de San Martín, se acercó hasta el lugar y tras preguntar, los hombres dijeron que estaban llevando a cabo tareas de mantenimiento para una empresa de la zona.

No obstante, el personal policial averiguó y constató que todo era una farsa. Desde la mencionada compañía habían aclarado que no habían asignado una cuadrilla y no estaban realizando trabajos.

De esta manera, detuvieron a los delincuentes que habían robado cables. En ese contexto, los ladrones habían cargado 15 tramos de cable, cada uno de un metro de largo por 20 centímetros de ancho.

Asimismo, secuestraron las herramientas utilizadas, la camioneta utilizada, celulares y los cables cortados. Por otra parte, se supo que intervino en el caso el fiscal Edgardo Ledesma, titular de la UFI N° 9 de San Martín, quien someterá a indagación a la banda detenida. Cabe señalar que hace unos meses se había iniciado una investigación por robos de esta característica.