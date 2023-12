Norma “Lily” Carrizo, tenía 54 años y dos hijas cuando desapareció. Salió de su casa el viernes 22 de diciembre en el barrio Roca, en la zona sur de Comodoro Rivadavia y nunca más volvió.

Antes de salir le envió un mensaje a una de sus hijas a las 11:51 de la mañana. “Hola Amor. Tengo que hacer. Vuelvo tarde. Lo mucho que te amo. Sos mi compañera”, escribió.

Después se tomó un remis hacia Rada Tilly, se bajó en Avenida Moyano, donde una cámara de seguridad la registró. Ese día no regresó a su casa y dejó de contestar el teléfono. Hoy se cumplen 6 años de aquel momento.

“Tengo comprado todos los números para “desmoronarme” este día, pero no, vos no eras así, vos no me enseñaste eso. Y acá estoy ma… entre papeles de regalo, cintas, entre niños, entre los mismos comentarios que te hacían a vos. Si! te usurpé el lugar un ratito, para no extrañarte tanto”, escribió una de sus hijas en la página “Buscamos a Norma Carrizo”.

“No hay día que no me pregunte ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó?, pero también qué diría si me vieras triste en estas circunstancias”

Y recordó que su mamá, quién era empleada de comercio, amaba estas fechas, por lo que hoy “entonces elijo recordarte feliz, elijo que te llegue mi mejor energía, elijo llevarte conmigo”.

Finalmente, señaló “hace 6 años que dejé de tener el abrazo y beso más sincero. Entonces en estas fechas mi consejo es que abracen y quieran mucho. Hoy elijo recordarte feliz. Siempre esperaré tu regreso a casa”.

A finales de noviembre, el Ministerio de Seguridad Nacional actualizó los valores de las recompensas para tres casos de desaparecidos en Comodoro Rivadavia. La recompensa por Norma sobre cualquier dato de su paradero actualmente es de $2.000.000.