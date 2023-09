Se realizó el primer juicio por jurados en Sarmiento y destacaron el alto compromiso de los vecinos que participaron

El primer juicio por jurados populares de la Circunscripción Judicial Sarmiento, realizado esta semana en el marco de la implementación de la Ley XV N° 30, ratificó el compromiso de las vecinas y vecinos de las distintas comarcas de Chubut para involucrarse en la democratización del servicio de justicia y ser parte del juzgamiento de aquellas causas penales que la norma determina deban realizarse mediante ese sistema.

El jueves por la tarde el jurado popular llegó a un veredicto unánime y declaró culpable de un hecho de abuso sexual simple al único imputado en la causa, un médico al cual el Ministerio Público Fiscal acusó de haber sometido sexualmente a una paciente. Si bien la calificación primaria era por abuso sexual agravado, se contempló también una figura alternativa y así fue informado por el juez penal Gustavo Castro en las instrucciones previas a la deliberación a las mujeres y hombres que integraron el jurado.

Luego de deliberar, a puertas cerradas y sin interrupciones como manda la norma vigente, el jurado dio su veredicto. De manera unánime declararon culpable al acusado, pero por el delito menor de abuso sexual simple. Así, como había ocurrido días pasados en Lago Puelo donde otro jurado había logrado diferenciar en que hechos el acusado era culpable, y en cual no lo era y emitieron un veredicto parcial de no culpabilidad; en el caso de Sarmiento valoraron la prueba y llegaron a la conclusión de que el médico imputado era culpable de abuso sexual simple, y no de un hecho agravado.

Asistencia y compromiso

La Dra. Camila Banfi Saavedra, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chubut, celebró el compromiso de todas aquellas personas que en distintas ciudades han cumplido con la función de jurados populares. “Esta es una experiencia nueva para todos y es muy gratificante saber que las vecinas y vecinos de nuestra provincia toman la responsabilidad de sentarse en un juicio, escuchar a las partes, deliberar durante horas y con mucha seriedad, analizando cada caso de modo consciente. Esto demuestra que tal como expresamos en febrero cuando iniciamos este proceso, la democratización de la justicia es un camino posible y los propios chubutenses lo están demostrando” dijo.

De las 60 personas convocadas por la Oficina Judicial Sarmiento para la audiencia de selección de jurados concurrieron 52 y tras el proceso de excusaciones y recusaciones se logró conformar el grupo de 16 personas -12 titulares y 4 suplentes- que asistieron al juicio, entre quienes se encontraban tres vecinos de Alto Río Senguer, localidad ubicada a más de 200 kilómetros del epicentro del juicio, y otros dos jurados que viajaron más de una hora y media para unir Río Mayo con Sarmiento, con el objetivo de cumplir con la carga pública que les tocaba.

Entre todas esas personas que fueron informadas por el personal de la Oficina Judicial primero y el propio Juez Gustavo Castro luego, respecto a los alcances de su función como integrantes de un jurado popular, se destaca el compromiso de una joven madre que tras ser notificada sobre su designación como potencial jurado viajó desde Alto Río Senguer hasta Sarmiento con su hijo, un lactante de apenas diez meses de edad. La joven no se excusó de cumplir su función y tras organizarse con un familiar respecto al cuidado del pequeño, participó de manera activa de todo el juicio y en los cuartos intermedios se revinculaba con su bebe para alimentarlo.

Por otra parte, se dio el caso de otra vecina de Alto Río Senguer que viajó más de 200 kilómetros junto a su hijo. Ambos fueron elegidos por sorteo por sorteo entre quienes integran la lista de potenciales jurados para el año en curso dentro de la Circunscripción Judicial. Pese a las previsiones de la ley en el caso de las personas mayores de 70 años, la mujer no se excusó de participar en la audiencia de selección de jurados y si bien no fue elegida, su hijo si fue designado jurado suplente y participó de modo activo del juicio hasta la etapa de deliberación en la cual solo ingresan los jurados titulares.

Experiencia ciudadana

Este compromiso de parte de los jurados populares no es nuevo ni exclusivo de lo ocurrido en Sarmiento. Ya se vio en los primeros juicios desarrollados en la cordillera chubutense, con vecinos viajando desde Corcovado y Río Pico a Esquel, o desde Cholila y El Maitén a Lago Puelo. También en la grandes ciudades, como Comodoro Rivadavia y Trelew.

En muchos de esos casos no solo concurrieron a la audiencia de selección, sino que cumplieron la función de jurados y hasta se ha dado la situación de mujeres y hombres que preguntaron si podían anotarse para volver a participar en futuros procesos. Ante esta situación se ha explicado que no se trata de una tarea voluntaria, pero que podría volver a ocurrir en caso de salir sorteados en el listado de años venideros.