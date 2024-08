Alejandro Wiebe, mejor conocido como "Marley", enfrenta una segunda denuncia a pocos días de haberse presentado una en su contra por corrupción de menores. Esta vez, la denuncia la radicó un hombre, oriundo de Entre Ríos, que relató un hecho de abuso sexual por parte del conductor en su contra, cuando tenía 19 años, y que ocurrió en 2008.

La presentación la realizó en el Juzgado Criminal y Correccional N° 59 y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

Según se conoció, el denunciante se comunicó con el abogado de Adrián Molina, quien denunció a Marley por corrupción de menores, para conseguir ayuda legal.

En el texto de la denuncia, el hombre relató que a los 19 años se encontraba viviendo en Paraná, Entre Ríos, y estudiaba piano, pero su intención era proyectarse en el mundo de la música por lo que se contactaba de forma constante - a través de las redes sociales - con periodistas, diarios, revistas y conductores.

Fue en esas circunstancias, y a través de Facebook, que comenzó a enviarse mensajes con Marley, quien poco tiempo después lo invitó a que viajara a Capital Federal.

Lo fue a buscar al aeropuerto y lo llevó a su casa, según recordó en el texto de la denuncia. "Empezamos a hablar, estaba muy nervioso, no sé si por la impresión de estar adelante de él, una persona tan importante o porque tenía la sensación de que algo no estaba bien, quizás ambas", reflexionó.

Y precisó que lo que prosiguió fueron abusos como manoseos, masturbación y que además, lo obligó a practicarle sexo oral. "No me sentía cómodo, pero insistía (...). Recuerdo que me sentía súper incómodo y demasiado nervioso, no podía hablar. Yo no sentía absolutamente nada, no estaba excitado, solo quería que esa situación terminara".

“Los recuerdos de esta situación son borrosos o vagos, me cuesta recordar con detalle lo que pasó”

Posteriormente, el conductor - aproximadamente 2 horas después - lo llevó a la casa de una tía en Capital Federal y nunca más volvieron a contactarse.

La presunta víctima reconoció que si bien sabe que la causa está prescripta, tiene la necesidad de “alzar mi voz y rogar que esto no vuelva a suceder nunca más” , y por ello, decidió hacer la denuncia.

Por estas horas, el abogado Martín Apolo, solicitó que la justicia requiera a la red social Facebook "el acceso y datos del usuario (...), así como también las comunicaciones entre el usuario y Alejandro Wiebe"; ya que el denunciante no ha podido volver a ingresar a esa cuenta para tener acceso a los mensajes.

Y además, el letrado solicitó la intervención del Cuerpo de Médicos Forenses de la Justicia Nacional, para la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas sobre la víctima para "determinar las secuelas" del abuso y la ratificación de la denuncia.

