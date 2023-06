Tres personas, aún no identificadas, murieron calcinadas junto a sus perros, cuando su humilde casa se incendió. Ocurrió este miércoles a la madrugada al costado de la Ruta 1, al norte de la ciudad de Rawson en dirección a Puerto Madryn.

ADNSUR estuvo en el lugar del trágico incendio, mientras el personal de Investigaciones y Criminalística realizaban tareas de inspección.

Miguel Ángel, amigo de las víctimas fatales, relató ADNSUR - en medio del dolor- cómo fueron los momentos previos al fatal accidente: "No sé cómo pudo ocurrir esto. No puedo creerlo. Estuve con ellos bebiendo, no sé hasta qué hora".

Según su relato, las personas fallecidas vivían en una precaria casa de chapa y madera, a pocos metros de de él, y solían compartir mucho tiempo juntos.

“Estábamos bebiendo, yo me fui a dormir y ellos continuaron encendiendo fuego porque hacía frío. La vivienda era pequeña pero había muchos objetos inflamables como colchones y mantas. También tenían velas encendidas”, contó.

Finalmente, el hombre lamentó lo sucedido con sus amigos, ya que en esa zona se vive en condiciones de gran vulnerabilidad y sin ningún tipo de servicios. "Aquí uno tiene que ingeniárselas como puede", expresó.