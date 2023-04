Salió con un hombre casado y le exigió 20 mil pesos para no contarle la "aventura hot" a su esposa: quedó detenida

Una joven de 29 años quedó detenida acusada de extorsionar a un hombre casado con el que mantuvo un encuentro sexual. La mujer le exigió 20.000 pesos mensuales a cambio de guardar el secreto, sin embargo, la víctima hizo la denuncia y la policía logró atraparla después de tenderle una trampa.

La historia comenzó el año pasado en la ciudad de La Plata. El hombre casado sostuvo esa relación extramatrimonial durante varios meses, hasta que ella le dijo que ya no quería seguir con ese vínculo, ya que también se había puesto en pareja. Hasta allí, nada raro. Pero unos días después de terminar con la relación, la joven llamó a su amante y amenazó con contarle todo a su esposa.

El infiel creyó que no sería capaz, pero la mujer fue hasta su casa y le exigió que le pague 50 mil pesos para no hablar con su esposa. No estaba sola, había ido hasta allí acompañada por su novio para que la amenaza fuera todavía más concreta.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Acorralado, sabiendo que el fin de su matrimonio se encontraba solo a unos cuantos metros, el hombre aceptó darle esa suma de dinero con tal de que se fuera y lo dejara en paz, y con su matrimonio en pie. Pero faltaba más. La mujer no se quedó conforme solo con eso y le dijo que iba a cobrarle 20 mil pesos mensuales para mantener la historia en secreto.

El hombre pagó la cuota mensual de la extorsión, hasta que no aguantó más y dejó de darle el dinero. La mujer le mandó entonces varias amenazas a su celular reclamándole las cuotas adeudadas y que cumpla el "acuerdo" pactado, y fue con esa prueba que el hombre radicó la denuncia por extorsión en la DDI de La Plata el lunes pasado. Así, la Policía logró atraparla después de tenderle una trampa.

Puerto Deseado: un sospechoso fue nuevamente detenido y confesó el crimen

El pasado jueves, desde el Ministerio Público Fiscal ordenaron la inmediata detención de la acusada y la Policía armó una emboscada. “Le pedimos a la víctima que le diga que la iba a esperar en la esquina de 12 y 64 con el dinero. Así fue que cayó. La atrapamos con agentes encubiertos que la vieron al momento de recibir la plata”, reveló una fuente a TN.

La mujer, identificada como Karen Mariel Montiel, de 29 años, quedó detenida por el delito de “extorsión y amenazas”, en una causa que quedó a cargo de la UFI N° 1 y el Juzgado de Garantías N° 5. Ahora los investigadores analizan si el novia de Montiel también era parte del plan extorsivo.