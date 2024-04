Un hombre entró a robar a un supermercado de Rosario acompañado de un nene de 10 años y le explicó a la empleado por qué motivo lo hacía. El negocio abrió sus puertas hace tres semanas y ya sufrió un hecho de inseguridad.

Según comentó Yanina a la prensa, “toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del negocio”. En ese marco, relató, “entraron los dos muy confiados al local, como si ya conocieran todo y supieran a todo tenían que ir”, explicó la propietaria En la filmación se alcanza a escuchar la conversación que el asaltante tuvo con la empleada que se encontraba en ese momento en el comercio.

“Entra, se presenta, se escucha el nombre de él y le dice ‘mi mujer se está muriendo, por eso tengo que hacerlo’”, comentó la comerciante y agregó que después el asaltante le mostró a la chica que tenía un cuchillo en la cintura.

En pocos minutos, junto con el nene, llevaron a la empleada al baño y la encerraron. “Entre ellos discutían lo que se llevaban o no, pero no se llevaron cosas de necesidad, se llevaron Fernet, cigarrillos y plata”, detalló Yanina, que remarcó que su empleada no reaccionó porque siempre le aconsejó que no se resistiera a los asaltos para resguardar su salud.

La joven realizó la denuncia, pero hasta el momento no hay datos sobre el paradero del ladrón. “Se fue con una bolsa gigante en la espalda y una mochila específica, es increíble que no lo puedan encontrar”, lamentó.

“Lo entendería si se llevaba comida, pero el nene en un momento pasaba con las bolsas por todos lados y no agarraba masitas ni chocolates: agarró la plata de la caja, todos los cigarrillos que estaban a su altura y 10 botellas de Fernet”, precisó.

Tras el robo, la mujer aseguró que está cansada de la inseguridad que vive en la zona y que constantemente es víctima de otros delitos. “Es escuchar una moto y mirar para todos lados. Guardo el auto corriendo porque tengo miedo de que me roben cuando estoy entrando. Tuve que ponerle rejas a la caja del gas para que no me roben más. Vivimos con pánico en Rosario”, concluyó.