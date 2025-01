Este viernes, alrededor de las 3 de la madrugada, la alarma de la sucursal Naldo, ubicada en Primeros Pobladores y Avenida San Martín, se activó tras el violento ingreso de delincuentes que destrozaron la vidriera principal. A una cuadra y media de la Comisaría Séptima, los ladrones escaparon con un botón millonario, sin que las fuerzas de seguridad lograran detenerlos.

“Es un hecho grave, rompieron la vidriera, entraron y se llevaron muchas cosas. Es la inseguridad de todos los días en Plottier”, declaró el gerente del local, Pablo López, mientras supervisaba los daños en el comercio.

Un robo de alto impacto

Según precisó López, los delincuentes sustrajeron motos valoradas en 6 millones de pesos , junto con equipos de música por 1 millón y televisores por otros 2 millones. “Cuando la alarma nos alerta, el robo ya se había consumado. Incluso la comisaría fue notificada, pero para cuando llegaron ya era tarde”, agregó.

Personal de Criminalística trabajó en el lugar hasta las 9 de la mañana, impidiendo el acceso al comercio mientras se relevaban pruebas. Por ahora, el registro de las cámaras de seguridad está pendiente, ya que se necesita autorización de la central ubicada en Buenos Aires.

Críticas a la seguridad en Plottier

La comisaria Verónica Rinaldi informó que están en la etapa inicial de la investigación, analizando testimonios y registros fílmicos, aunque sin detalles sobre el modus operandi de los delincuentes. Sin embargo, vecinos y comerciantes expresaron su malestar por la creciente inseguridad en la ciudad.

Fernando Zurita, presidente de la Cámara de Comercio de Plottier, cuestionó duramente el funcionamiento del centro de monitoreo. “No sé para qué lo tenemos. Las cámaras no están donde deberían o simplemente no funcionan . Esto se suma a una seguidilla de robos que no da tregua”, expresó en diálogo con LU5.

Zurita recordó otros episodios recientes, como el robo a un camión de comida, una panadería, bicicletas y hasta autos. “Hace semanas, fui a reclamar porque no querían tomar una denuncia a un comerciante que intentaron estafar. La falta de respuestas ya es insostenible”, concluyó.