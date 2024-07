El municipio de Chichinales, en Río Negro, se encuentra en el centro de una investigación tras ser víctima de un millonario robo cibernético. El pasado martes, un grupo de atacantes logró sustraer $140 millones de las cuentas bancarias municipales mediante un sofisticado hackeo, según informaron las autoridades locales.

El intendente de Chichinales, Lucas González, detalló que inmediatamente después de descubrir el robo, se estableció contacto con el Banco Patagonia, la entidad donde estaban registradas las cuentas municipales. El objetivo de esta acción fue esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad del banco en el incidente.

En un comunicado oficial, el municipio confirmó que la denuncia fue presentada tanto ante la policía como ante la fiscalía descentralizada de Villa Regina. Paralelamente, se inició una investigación sumaria interna para identificar si hubo fallas o complicidades dentro de la administración local que pudieran haber facilitado el robo.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la región también confirmó la recepción de la denuncia y se comprometió a avanzar en la investigación para identificar y capturar a los responsables del millonario hackeo.

Para asegurar una investigación completa y exhaustiva, la municipalidad de Chichinales ha decidido presentarse como querellante en el caso. Esta medida permitirá al municipio participar activamente en el proceso judicial y garantizar que se realicen todas las diligencias necesarias para esclarecer el robo.

El intendente Lucas González adoptó una postura cauta respecto a la situación y expresó que no realizará más declaraciones hasta que el Banco Patagonia complete el proceso de devolución de información relacionada con el robo. "Me sugirieron no hacer declaraciones hasta que el Banco Patagonia haga la devolución de la información. Está todo en proceso de investigación", señaló González.