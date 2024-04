Robaron en un jardín de infantes, pidieron disculpas con una nota y se escaparon: "Sepan entendernos"

En la provincia de Santiago del Estero, un grupo de delincuentes entró a un jardín de infantes y se terminaron llevando objetos de todo tipo, pero lo curioso es que dejaron una nota escrita pidiendo disculpas.

Al regresar a clases después del fin de semana largo, tanto los docentes como los alumnos se encontraron con lo que había ocurrido con total indignación.

Durante el robo, los delincuentes alcanzaron a llevarse diversos objetos, como cartucheras, una notebook, un parlante, una pava eléctrica y un pen drive con música. Además, se llevaron alimentos para los nenes, como leche, azúcar, galletas, fideos y arroz, junto con cajas de repelente y alcohol en gel, expresó Verónica Jérez, directora del jardín “Los Changuitos”, en conversación con Noticiero 7.

La directora mencionó que el empleado de ordenanza descubrió el robo este miércoles, al llegar para realizar una limpieza general luego de una fumigación contra el dengue. A la vista alcanzaron a confirmar que los delincuentes ingresaron forzando una ventana y buscaron las llaves para acceder a las aulas.

La nota en cuestión dice lo siguiente: “Lo sentimos mucho por las cosas que nos llevamos, pero sepan entendernos, que las cosas no están bien. No nos llevamos cosas de valor porque no somos malas personas y, de verdad, lo siento mucho. Espero nos perdones”.

La directora aseguró saber quién fue el que escribió la nota y explicó que “es alguien que sabe dónde estaban las cosas”, teniendo en cuenta el rápido accionar y los elementos que se terminaron llevando de la institución inicial.