El empleado de seguridad del local de una reconocida cadena de hamburguesas protagonizó una violenta golpiza contra dos jóvenes que filmaban en el interior del lugar por un insólito motivo.

El ataque se produjo después de que el guardia les prohibiera a los clientes que filmaran con su celular dentro del local. Fuentes policiales informaron que el salvaje hecho ocurrió el pasado 17 de marzo, en un restaurante de la cadena de hamburguesas Mostaza, ubicado sobre la avenida Corrientes, a escasos metros del Obelisco porteño.

EL MOTIVO QUE SE DESENCADENÓ EN UNA FEROZ GOLPIZA

La secuencia se originó por una situación que tuvo fuera del restaurante de comidas rápidas. Fue después de que la División Avenidas Céntricas de la Policía de la Ciudad vio a un hombre mientras arrancaba carteles de la puerta del local, por lo que los agentes se dispusieron a identificarlo. Y según explicaron, “no fue fácil hacerlo”, debido a que el individuo se tornó agresivo y tuvieron que reducirlo entre los dos oficiales que llegaron al lugar.

Dentro de la hamburguesería, se encontraban estos dos jóvenes -identificados como Roberto y David- quienes al ver lo que ocurría del otro lado del vidrio del local, comenzaron a filmar el procedimiento policial. Fue en ese momento que apareció en escena, el empleado de seguridad, un hombre de apellido de Díaz, quien les dijo a los clientes que estaba prohibido filmar “por política de la empresa”.

De acuerdo con lo que se observa en el video de una cámara de seguridad del local, los jóvenes en principio hicieron caso omiso y continuaron con la grabación. A partir de ese momento la tensión comenzó en aumento. El guardia se acercó a la mesa de manera agresiva e increpó a los comensales para que dejaran de filmar.

En las imágenes se ve cómo el empleado trató de sacarle el teléfono a uno de los jóvenes, mientras que el otro se interpuso para evitar que la situación se tornara todavía más agresiva. El tono de la conversación subió de tono, hasta que de repente el hombre de seguridad empujó a David, sacó una suerte de cachiporra y lo golpeó varias veces.

Durante la grabación de las cámaras, se ve que el hombre de seguridad estaba dispuesto a continuar con el ataque y le propinó varios golpes con el palo que usó como arma. Por su parte, el comensal también lanzó un par de golpes y entre los dos comenzaron a atacarse sobre las sillas y las mesas del restaurante, mientras que el otro joven seguía en el medio de la disputa. Luego apareció otro empleado del local pero no hubo caso.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, las agresiones entre ambos continuaron hasta que David golpeó su cabeza contra una mesa y sufrió un corte en el cuero cabelludo. Segundos después, uno de los oficiales de la Policía de la Ciudad que participaba del operativo que ocurría en paralelo afuera del restaurante, intervino en la pelea y los separó.

Las fuentes policiales señalaron que minutos después llegó una ambulancia del SAME para atender el corte que había sufrido David. Sin embargo -de acuerdo con la versión de las autoridades de la fuerza de seguridad- los jóvenes se mostraron agresivos con el personal médico y policial, y no aceptaron la asistencia. Al parecer los insultaron y luego se retiraron del lugar.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este y no hubo imputación de ningún delito por el momento. En tanto, en las redes sociales el video se viralizó y miles denunciaron que se trató de un ataque homofóbico. Sin embargo, desde la Justicia no encontraron elementos que den sustento a esa hipótesis y por eso el fiscal no actuó en ese sentido.