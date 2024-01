Rada Tilly: quisieron robarle un auto en una "plancha", los frenaron y el fiscal ordenó que queden libres

Este lunes por la tarde se produjo un hecho insólito en la ciudad de Rada Tilly cuando dos delincuentes a bordo de un auto con una “plancha” intentaron llevarse un auto de colección que estaba estacionado afuera de una casa, a plena luz del día y en una jornada de playa.

Los ladrones que dijeron ser de un taller mecánico cargaron el coche sin contactarse con el dueño y sin solicitar la documentación correspondiente para marcharse por la salida de camiones de la Villa Balnearia.

Al respecto, el titular del auto dialogó con ADNSUR y brindó detalles de la increíble situación que le tocó vivir en el inicio de la semana. “Estaba en mi trabajo y mi esposa me llamó alrededor de las 13:30 para preguntarme si había vendido un auto de colección que es una cupé Torino que tenía estacionado afuera de la casa. Lo estaban cargando en una plancha y al interceptarlo después de la salida de camiones, cruzaron un auto y los hicieron volver al lugar”, expresó la víctima del insólito hecho.

“La policía no atendió porque no les funciona el teléfono, entonces me comuniqué con la Guardia Urbana”, exclamó.

“Cuando llegué había dos personas, una en la planchita y otro que dijo que era un chapista de un taller, indicando que lo habían llamado de un número privado haciéndose pasar por el propietario del coche pidiendo que se lo lleven para que no le pongan una multa. Sin que haya nadie, engancharon el auto, lo subieron a la plancha y se lo llevaron. No sé cómo lo abrieron porque estaba cerrado”, comentó tras el susto a plena luz del día.

Con bronca por lo ocurrido, el denunciante explicó: “esto es un robo, pero lo peor es que cuando hago el reclamo, la policía se comunicó con el fiscal que dijo que los dejen libres porque ‘actuaron de buena fe’”.

Cuestionando la actitud y las palabras de los ladrones, presentó su preocupación por la inacción del fiscal: “indicó que 'no había nada que hacer y que había que liberarlos' sin tomar datos ni investigar nada”, contó indignado.