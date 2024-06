Quisieron robarse un perro y terminaron presos

La noche del jueves, cerca de las 22:15, la policía de Chubut detuvo a dos hombres que intentaron robarse un perro de raza pitbull.

ADNSUR pudo saber que fue el dueño de un perro raza pitbull blue, de tamaño mediano y color gris con blanco, quién evitó que los dos hombres se robaran a su mascota.

Ante la presencia de la policía, los demorados, de 28 y 30 años, se mostraron alterados ante la denuncia del dueño del perro en su contra. Los efectivos procedieron a trasladarlos a la comisaría segunda bajo los cargos de hurto en grado de tentativa.

En el lugar intervino personal de criminalística para realizar la inspección ocular y secuestrar una soga con la que habían intentado llevarse al animal.

CONSEJOS PARA EVITAR QUE TE ROBEN EL PERRO

Aunque no lo sepas, tu perro es también un elemento de valor para los delincuentes. Mientras más comercial sea su raza, más atractiva será para los ladrones, que luego buscarán venderlos y reproducirlos. Todavía no se encuentra en el mercado "el mecanismo ideal de protección", como lo sería un rastreador GPS. Sin embargo, existen otras recomendaciones que se pueden seguir para no caer en situaciones de riesgo.

Identificar al perro con una "chapita" o un chip. "Existe un dispositivo que se coloca en la zona de la nuca y sirve como identificador de mascotas. De esta manera, a través del lector se lee un número que coincide con el que está anotado en la libreta sanitaria", explicó Cantalupi.

No llevar nunca al perro suelto en la calle. A excepción de las zonas permitidas en los parques, el animal debe estar siempre con la correa enganchada en el cuello. Y en algunas razas es recomendable el uso de un petral o un chaleco.

Sacar a pasear a la mascota de día para poder estar alerta ante cualquier intento de robo en la calle.

Educar al animal para que sea amigable con familiares y conocidos, y guardián con los extraños.

No dejar al perro atado a la salida de un establecimiento, como el caso de los supermercados.

No permitir que la mascota esté sola en el jardín.

Estar atento a si tu mascota se encuentra en el listado de las razas más propensas a ser robadas. Estas son: Caniche, Boston Terrier, Bulldog francés, Yorkshire Terrier y Chihuahua.

Conocer si tu perro está en el listado de las razas más proclives a escaparse. Estas son: Vizla, Caniche, Labrador y Golden Retriever.

Más allá del tamaño, el animal debe pasar la noche dentro de la casa.

Denunciar el robo o el extravío del animal lo más rápido posible. Lo aconsejable es empapelar tu barrio con la foto del animal y un teléfono. Además, pueden contactarse en las redes con organizaciones proteccionistas de animales para multiplicar el mensaje.