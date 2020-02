PAKISTÁN (ADNSUR) - El Parlamento de Pakistán presentó este viernes una resolución ante la Asamblea Nacional por el viceministro de Asuntos Parlamentarios, Ali Mohamed Khan, y fue aprobada por una mayoría de los presentes.

Los abusos a menores han sacudido el país musulmán desde 2018, cuando se registró la violación y asesinato de una niña de 7 años provocó protestas violentas contra la supuesta inacción policial.



La ciudad de Kasud ya había sido centro de un escándalo de abusos contra menores en 2015, cuando se descubrió que al menos 19 niños fueron grabados en video y fotografiados por una red formada por 17 personas. Su asesino y violador fue sentenciado a muerte y ejecutado en octubre de 2018. Desde entonces, otros casos de brutales abusos a menores se han hecho públicos, con nuevas protestas contra la Policía y las autoridades.



A pesar de la aprobación, la resolución contó con el rechazo de parlamentarios del gobernante Pakistán Tehreek-i-Insaf (PTI) y del opositor Partido Popular en su totalidad. "La resoluciónes de varios partidos y no del gobierno. Muchos de nosotros nos oponemos", tuiteó poco después de la aprobación la ministra de Derechos Humanos del país, Shireen Mazari.



Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología, Fawad Hussain condenó la resolución, que calificó de "brutal" y "bárbara", no apropiada como respuesta a los crímenes, indicó la agencia de noticias EFE.



El mes pasado, se aprobó un proyecto de ley para proteger a los niños con un mecanismo de respuesta para la desaparición de menores, castigos para los policías que no reaccionen a tiempo y penas para los pederastas. La ley, sin embargo, se encuentra atascada en el Senado.

Según un informe de la ONG Sahil, se denunciaron 3.832 casos de abusos sexuales a menores en Pakistán en 2018, un 11 % más que el año anterior, aunque los activistas creen que los datos reales son muy superiores.