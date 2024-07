Qué dijo Carlos Pérez en su declaración por la desaparición de Loan Peña

Carlos Pérez declaró ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y, según fuentes judiciales, el ex capitán de la Armada intentó justificar la presencia de rastros de Loan en sus vehículos, según lo indicado por los perros de la Policía de Corrientes.

El marido de Victoria Caillava, la ex funcionaria municipal que también está detenida, expresó que "mi esposa llevó a tres hermanos del menor en los autos, por eso creo que puede haber presencia de rastros odoríferos", señaló. Los mimos animales indicaron que tanto en la Ford Ranger como en el Ford Ka habían rastros del nene.

Caillava declaró ante la jueza Pozzer Penzo, mencionando que fue acusada por la desaparición de Loan por prestar su colaboración con la Policía Federal en la investigación de la venta de drogas en su localidad.

El esposo de la ex funcionaria correntina reiteró que la invitación al almuerzo fue realizada por Laudelina Peña, tía del menor, y que permanecieron conversando con el padre y la abuela del niño, José y Catalina, mientras los demás invitados se adentraban en el monte.

En ese sentido, Pérez añadió: “el resto pasó para el fondo de la casa con la idea de juntar unas mandarinas, y luego salen como para el frente de la casa. Tenía pactado con mi esposa estar a las tres de la tarde a mi casa para poder ver el partido de River”.

"Nos dirigimos a la camioneta y nos despedimos. Encontramos a Laudelina y nos dice que va al encuentro de una criatura. Nosotros no teníamos conocimiento que se había perdido un chico, pensamos que la tía lo iba a buscar", resaltó el ex capitán de la Armada, mencionando que existió una comunicación telefónica entre Catalina y Caillava, y que su mujer y él participaron de la búsqueda de Loan.

El viernes 14 de junio, Caillava y Pérez viajaron a la ciudad de Corrientes debido a "un compromiso" que debían cumplir, siendo después detectados por las cámaras de seguridad de varios lugares. "Por la acusación somos una organización de secuestradores de trata. No descarto que exista una verdadera organización nacional", exclamó.

Y en ese contexto, continuó: "mi esposa me refiere que había hablado con el comisario que le comentó y que si era necesario volvíamos, y ella me dice que Maciel le da permiso para hacer los trámites. Yo tenía que cobrar un juicio por diferencia de haberes y hacer una transferencia a un señor por la compra de una casa rodante", contó.

"Le pedí a mi esposa el número porque ella lo tenía agendado porque es secretaria del colegio secundario. Como no me contestaba le mando varios audios", indicó Pérez al justificar sus últimos audios.

En otros términos, opinó de porqué podrían haber rastros de Loan en ambos vehículos: "en un momento de la búsqueda subí en la camioneta a Joaquín, él estuvo todo el día con Loan, y mi esposa también llevó a tres hermanos del menor, por eso creo que puede haber algo de la presencia".

“Fue al llegar a las inmediaciones de una escuela abandonada cuando Joaquín salió de ahí y se colgó de la camioneta. Lo hice subir del lado del acompañante, y fue sentado hasta la casa de Catalina”, siguió, y afirmó: “es improbable que haya subido en el auto. Les aseguro que Loan no estuvo nunca ni en la camioneta ni en el auto”, sostuvo.

Por otra parte, explicó que fue torturado en la comisaría a la que arribó: “el día que nos apresaron, ni bien nos trasladan a la comisaría, en un tono agresivo me dijeron ‘ahora vamos a hablar’. Después me llevaron a un sector atrás y me pegaban por la nuca, en la cabeza, me pusieron una bolsa de residuos negro, me dejaban sin respiración, no los podría reconocer”, recordó.

En ese tenor, agregó que desconfía del esposo de Laudelina Peña por la situación en la que se encontraba cuando lo vio por última vez. “Me llamó la atención ver volver a Benítez sin remera, traspirado, corriendo. Lo que yo vi de esta persona es que deambulaba, estaba perdido sin hablar con nadie. Tengo sospechas de este señor, por su actitud por su comportamiento, me dio la sensación de una persona que no está en su normalidad”, aclaró. “Catalina cree que Benítez no es una buena pareja para su hija (Laudelina). Durante toda la comida no lo vi abrir la boca, no lo tengo presente de hacer el más mínimo comentario”, planteó Pérez.