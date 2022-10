El lamentable hecho sucedió este domingo por la madrugada en el Hospital Zonal de Trelew. En este sentido, una mujer presentó una denuncia por incumplimiento de los deberes del funcionario público.

De acuerdo a lo que pudo averiguar ADNSUR, la mujer se acercó al Hospital con su hijo de 4 años que se encontraba con un malestar y precisaba atención médica. “En la guardia me entregan el bono y me voy a la sala de abajo para ser atendido, a todo esto cuando bajo veo a un matrimonio con dos nenes, quienes manifestaban que hace dos horas y media que estaban esperando y nadie los atendía, a lo que la mujer de este matrimonio se encontraba en un estado exaltado y de enojo ya que nadie los atendía”, detalló.

Cuando ingresó al consultorio, uno de los enfermeros del lugar “me preguntó que era lo que le pasaba a mi hijo, le explico todo y mientras tanto la mujer que estaba afuera seguía golpeando y pidiendo que atiendan a sus hijos, por lo que el enfermero se reía y decía ´que histérica es'”, agregó con indignación.

Tras observar esta situación y la posterior atención a su pequeño, el enfermero le manifestó que “llamamos al pediatra tres veces y todavía no baja, espero que ahora tengan suerte y baje”, indicó aunque la espera se hizo larga. ”Esperamos junto al papá de mi nene durante una hora mas y es por ello que yo voy a la guardia a consultar quien estaba atendiendo y la chica de mesa de entrada me dice ‘no no se quien esta, ni siquiera se quién está de enfermero’", fue la respuesta que recibió.

Por último, decidió volver a insistir y preguntar si su pequeño iba a ser atendido o no. Como recibió un “no sé si te van a atender” como respuesta, permaneció unos minutos fuera del consultorio y se retiró, radicando la denuncia en la comisaría.