Este pasado lunes por la madrugada, un hombre viajaba en compañía de un amigo y sufrieron un accidente que no terminó en tragedia por un milagro.

El hecho ocurrió en la estancia La Prusia, kilómetro 101 de la Ruta Provincial Número 39 de Santa Fe y terminó con una camioneta colgando de un barranco tras atravesar una obra mal señalizada.

Según trascendió, una empresa constructora privada inició la construcción de un puente, colocó los carteles correspondientes, pero la señalización no fue suficiente para indicar en horas de la noche que el puente estaba en obra.

Al no tener una indicación adecuada, ya que no tenía luces, el hombre se dirigió directo a un zanjón; su vehículo quedó colgado y no cayó. El impacto fue tal que se activaron los sistemas de airbag.

Por último, los hombres sufrieron heridas leves y se encuentran fuera de peligro. Aún se desconocen los motivos de la precaria señalización.

Con información de El Doce Tv, editada y redactada por un periodista de ADNSUR