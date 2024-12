Por una intensa lluvia, perdió el control de su auto y volcó en la Ruta 3: se salvó de milagro

Este pasado martes por la tarde, un hombre de 47 años sufrió un impactante accidente en la Ruta Nacional N° 3 de Chubut.

El hecho ocurrió pasadas las 15 horas a unos 3 kilómetros del puesto 211, en cercanías de Puerto Madryn, donde el conductor de un Renault Sandero perdió el control del vehículo, volcó y quedó en un desagüe ubicado al costado de la carretera.

Según detallaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió en medio de una intensa lluvia. Tanto el conductor como su acompañante, un hombre de 56 años, no sufrieron daños y no solicitaron atención médica, por lo que no fue necesaria la intervención de personal del hospital local.

Además, informaron que ya habían contactado al servicio de grúas de su seguro para la remoción del vehículo siniestrado.

Por último, el personal de seguridad vial que intervino en el lugar realizó un test de alcoholemia a los ocupantes del vehículo, el cual arrojó un resultado de 0.00 g/l de alcohol en sangre.

Con información de Canal 12, editada y redactada por un periodista de ADNSUR