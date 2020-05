CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La jueza de Ejecución Sandra Ragusa, de Bariloche, le otorgó la prisión domiciliaria a un hombre condenado a cadena perpetua por el crimen de su nieta de 5 años. Se trata de Pedro Andrés Gatica, quien estaba detenido en Bariloche. “Que el asesino de mi hija goce de prisión domiciliaria, genera bronca, impotencia e indignación”, expresó la madre de la menor.

Gatica eligió seguir cumpliendo su condena en la casa de un familiar en San Antonio Oeste al considerar que pertenece al grupo de riesgo de contagio del coronavirus por su estado de salud.

La indignación que se viralizó en las redes junto con la noticia de su excarcelación y las manifestaciones en su contra hicieron que las autoridades tuvieran que asignarle una custodia policial para evitar un linchamiento.

El propio intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, se sumó a las críticas con una carta pública en la que anticipó que denunciará ante el Consejo de la Magistratura a los funcionarios judiciales que le concedieron la domiciliaria al detenido, detalló Telefé Noticias.

Gatica asesinó a su nieta el 5 de mayo de 2009 en la casa de su exesposa y abuela de la menor. Al parecer, la relación de pareja habría sido el desencadenante del homicidio, como venganza hacia la mujer.

El agresor obtuvo la prisión domiciliaria el 15 de marzo pasado por un presunto problema de salud, cuando todavía no se había impuesto del aislamiento decretado por el Gobierno nacional.

EL DOLOR DE LA MADRE

Angélica Noelia Gatica es la mamá de Alma, la pequeña de cinco años que fue asesinada por su abuelo. El hecho, ocurrió en Jacobacci y conmocionó a la comunidad.

“En ningún momento desde la Justicia se comunicaron con nosotros, Nadie no avisó que lo iban a beneficiar con prisión domiciliaria. No se tiene en cuenta a las víctimas... Fue un homicidio agravado.... Está con una condena firme.... Es una locura lo que han hecho. Este hombre le puede hacer daño a cualquier. Es una persona que tiene más de 60 años... que tiene para perder?, nada...", expresó la mujer.

Según publica diario Río Negro, la mujer se enteró del beneficio otorgado a su padre a través de una publicación en la que aparecía su foto y una lista de presos a los que, en el marco de la pandemia COVID-19, le iban a otorgar la prisión domiciliaria. “Fue el 1 de mayo cuando me enteré por una publicación que salió en Bariloche. Y a partir de allí comencé a averiguar porque no lo podía entender. No sabía que ya estaba afuera. Unos días después pude saber donde estaba y con quien. Pero necesitaba que me lo confirme alguien de la Justicia. Finalmente lo hizo un fiscal al que llamé. Fue un golpe duro para mí” afirmó.