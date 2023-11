Este miércoles, se conoció un aumento en el robo de cubiertas en el centro de Comodoro Rivadavia. En este marco, Raúl Jones, Jefe de Operaciones de la Unidad Regional, dialogó con ADNSUR y se refirió a los hechos de inseguridad en vehículos estacionados en la vía pública. En este sentido, solicitó a la población realizar la denuncia correspondiente, para poder trabajar en la prevención de la zona específica..

Por otra parte, el Jefe de Operaciones de la Unidad Regional reveló que la situación “tomó estado público” tras posteos en redes sociales por parte de víctimas de robo de cubiertas, “que se estaba presentando, principalmente en direcciones del Colegio Perito Moreno o en el estacionamiento de la AFIP”.

De esta manera, confirmó que intervino la Seccional Primera, sin embargo, aclaró que de los robos de neumáticos no hubo denuncias realizadas en la comisaría. “No obstante, se invita a la población en general si es víctima o damnificado a que se acerque a la comisaría y radique la denuncia correspondiente”.

Además, Jones explicó que “hoy (miércoles) ya se puso a trabajar con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) en los controles en esos sectores y se va a reforzar con el grupo motorizado que tenemos nosotros y la gente de operaciones de la Unidad Regional para contrarrestar esta situación”.

Por otra parte, insistió en que “lo ideal es que la gente denuncie porque en este último tiempo nuestros esfuerzos y refuerzos se manejan con el mapa delictual. Al no tener una denuncia formal hecha, esa denuncia no entra en el sistema y por lo cual no están ocurriendo hechos delictuales. Cuando muchas veces la persona al no denunciar, está evitando que se refuerce esa zona donde la gente cree o es vulnerable a algunos hechos delictuales”.

Por este motivo, señaló la importancia de acercarse hasta una dependencia policial y denunciar, con el objetivo de comenzar a trabajar en la prevención de un determinado lugar. Respecto a las personas que llevan a cabo estos delitos, Jones, explicó que son personas que “lo hacen en forma conjunta, mayormente en vehículos. Son dos o tres personas que se mueven y realizan un trabajo conjunto que muchas veces ha quedado grabado en afirmaciones y esas pruebas se acercan a la fiscalía para que se continúe con la investigación del caso”.

Por último, si bien indicó que actualmente los autos de alta gama utilizan la tuerca antirrobo, recomendó a los conductores dejar su vehículo en lugares con gran concurrencia de público y por otra parte, “que no esté muy escondido el vehículo, que siempre esté a la vista de alguien”.