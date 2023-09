Persecución a lo "Rápidos y Furiosos" terminó con un choque, vuelco y dos detenidos: "Dejame a mí"

Dos criminales protagonizaron una emocionante persecución tras cometer un robo y escapar a gran velocidad. Sin embargo, el incidente culminó con un accidente, volcando el vehículo y resultando en la captura de los delincuentes.

La impactante secuencia fue captada en video por la cámara de uno de los patrulleros que seguían a los ladrones por la autopista Panamericana, en el marco de un operativo cerrojo montado por la Policía Bonaerense.

La persecución -que fue el 2 de septiembre pasado, pero se conoció recién este jueves- comenzó en la localidad bonaerense de San Isidro y terminó cerca del ramal Tigre de esa vía rápida.

Al hacer sonar las sirenas del patrullero para que los delincuentes detengan su marcha, desoyeron la voz de alto y aceleraron a toda velocidad para escapar de la Policía. “Son dos masculinos, se dan a la fuga, estamos en el McDonald’s”, se escucha decir a una de las agentes que protagonizaba la persecución para brindar detalles de lo que estaba ocurriendo al centro de monitoreo.

"No paran, no paran", se escucha gritar a los oficiales dentro del vehículo, mientras no perdían de vista a la camioneta que había sido robada y en la que se movilizaban los delincuentes. Los agentes de la Policía Bonaerense se mantuvieron firmes y fueron todo el tiempo tras los ladrones, que con el pie a fondo pusieron en riesgo a los automovilistas. “Dejame a mí” , le repitió en reiteradas ocasiones a su compañera que buscaba encontrar una rápida solución para evitar heridos.

Con los efectivos "pisándole los talones", los maleantes decidieron tomar una vía de salida de la traza. Pero como en ningún momento disminuyeron la velocidad, en la bajada a la colectora chocaron de lleno contra dos autos estacionados y volcaron.

Según informaron fuentes policiales, ambos hombres terminaron detenidos y contaban con antecedentes penales. Por otro lado, tres personas que circulaban en los rodados que fueron chocados resultaron con heridas leves debido al impacto.