El sábado 12 de octubre, el hogar de ancianos Los Ángeles, ubicado en la provincia de Río Negro, fue escenario de un episodio alarmante: una ex empleada habría iniciado un incendio en represalia tras haber sido despedida. Gracias a la rápida intervención de los bomberos, no hubo heridos, y aunque las llamas causaron pérdidas materiales, la estructura del edificio no corre riesgo de derrumbe.

Virginia Rivas, directora de la institución, denunció públicamente que la autora del siniestro es una exempleada que había sido desvinculada por maltratar a varios ancianos. En declaraciones a Radio 7, explicó: “La mujer no aceptó su despido y, lamentablemente, decidió tomar represalias de esta manera.”

El conflicto con la trabajadora se desató después de que la hija de uno de los residentes solicitara las grabaciones de las cámaras de seguridad del hogar para denunciar malos tratos. Las imágenes confirmarían que la ex empleada, cuya identidad no fue revelada, maltrataba a los jubilados, lo que motivó su inmediata desvinculación.

Según el relato de Rivas, la mujer regresó al hogar para retirar sus pertenencias, pero su enojo no terminó allí. Llevaba una botella de alcohol con la que roció el lavadero de la institución e inició el fuego que rápidamente se propagó por la zona.

La rápida llegada de los bomberos permitió evacuar a todos los ancianos antes de que el humo y las llamas pudieran poner en riesgo sus vidas. “Afortunadamente, los bomberos actuaron a tiempo y los residentes están bien. Las pérdidas materiales fueron solo en el lavadero, sin daños estructurales graves”, informaron fuentes oficiales.

El hogar, que quedó parcialmente afectado, continuará funcionando sin peligro para los residentes. Sin embargo, el incidente expone la vulnerabilidad de los ancianos y la necesidad de respuestas más eficaces por parte de las autoridades.

Con información de Noticias Argentinas, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.