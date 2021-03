RAWSON (ADNSUR) - Este martes los bomberos voluntarios de Rawson recibieron un alerta de la comisaría local sobre una familia extraviada en el Faro de Punta Ninfas, que se había perdido ayer lunes por la noche. El ministro de Seguridad, Federico Massoni, se refirió al rescate y detalló que he enviado a la gente del GEOP para que presten colaboración. Era una pareja con un niño de dos años que (en un momento dado) se separaron entre ellos; el mar dejó rodeada a la mujer con la criatura y estuvieron muchas horas en las que no podía comunicarse con su marido y no podían retornar".

La odisea para la familia oriunda de Buenos Aires comenzó el lunes por la tarde en lo que intentaba ser una jornada de paseo cuando decidieron salir a caminar.

Según informaron desde Bomberos, al desconocer el lugar se perdieron y no pudieron volver al vehículo una joven madre junto a su hijo de dos años, por lo que pasaron toda la noche a la intemperie sin poder encontrar al resto de la familia.

El alerta de extravío se recibió desde la Ciudad de Buenos Aires por medio de un familiar de la familia, quien avisó del llamado desesperado de la madre, que logró enviarle afortunadamente la ubicación satelital de donde se encontraban.

Alrededor de las 6 AM de este martes se recibió el alerta en Bomberos y la ubicación de donde se podrían encontrar.

Una unidad se dirigió al lugar de inmediato y logró dar con la familia perdida, quienes por suerte se encontraban todos en perfecto estado.

CRÍTICAS DE MASSONI

"Voy a tener que ajustar algunas cuestiones porque este hecho de que exista una Defensa Civil Municipal y Provincial genera confusiones en la ciudadanía, que para hechos de emergencia no puede tener confusión; tiene que saber precisamente a quién llama. Llamaron al 103, la municipal, que no tenía una camioneta 4x4 para poder llegar en ese momento. A mí me anoticiaron hoy a la mañana; aunque Defensa Civil no depende de mí pero estamos en permanente contacto. Lo que hice fue hablar con el director de Defensa Civil Provincial, que estoy pregonando para que se llame Protección Civil y mandé al grupo GEOP, efectivos policiales con capacitación en rescates", contó el ministro.

Indicó que la mamá y el nene quedaron toda la noche en el lugar y "por lo que me dicen no llegaron a rescatarlos porque cuando bajó el mar la señora llegó caminando a donde estaba el marido con el vehículo. Por suerte pasó esto porque podría haber ocurrido una tragedia. Tenemos que tener los medios como para llegar y auxiliar. Esto tiene que ser un aprendizaje para poder avanzar estando preventivamente y cuando nos supera actuar rápidamente y no como se hizo", precisó.

Massoni confirmó que la familia pidió ayuda a la 1 AM "pero al 103, que es Defensa Civil Municipal" y recién pudieron ser rescatados sobre las 8 AM de hoy martes.