RAWSON (ADNSUR )- Alejandro Panizzi, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, sostuvo que la Justicia Provincial no está en condiciones ni cuenta con los recursos para hacerse cargo de las causas relacionadas con el narcotráfico o narcomenudeo.

Las expresiones del funcionario judicial son coincidentes con las declaraciones formuladas recientemente por el Procurador General, Jorge Miquelarena.

“La asignación de la competencia a la Justicia Provincial no puede ser el resultado de la improvisación”, dijo Panizzi, y aclaró que “se requiere una planificación muy ordenada porque estamos hablando de asuntos muy complejos”. Y además indicó que “el Ministerio Público Fiscal está atiborrado de trabajo y me parece que en lugar de darle más oxígeno, se intenta asignarle una gran cantidad de causas, lo que me parece un gran desatino”.

Panizzi afirmó que si no se hace una previsión presupuestaria de cuánto dinero se necesita, para que la justicia ordinaria empiece a investigar las causas relacionadas con el narcotráfico “estamos empezando mal” y agregó que “hoy la criminalidad funciona como un sistema de mercados y resulta muy oneroso para el Estado hacer frente a bandas criminales que cuentan con alta tecnología y con importantes recursos económicos”.

Por último, se refirió a las cuestiones que hay que prever y subrayó que “es necesario sentar a todas las partes involucradas en una mesa de concertación para planificar seriamente una política a largo plazo, porque avanzar con medidas tomadas a tontas y locas, no tiene ningún sentido”.