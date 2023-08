Pánico en un jardín de Comodoro: "Estaban a los tiros y los nenes tuvieron que tirarse al piso"

El Jardín N° 426 “Huellitas Sureñas” ubicado en el barrio San Martín ya ha quedado - según denuncian los papás - en tres oportunidades en medio de tiroteos. Exigen que haya un policía permanente.

Macarena, mamá de un nene de sala de 5 a{os, contó a ADNSUR que en los últimos tres meses hubo tres situaciones en las que el establecimiento quedó en medio de disparos.

El último hecho ocurrió el jueves cuando los niños ya se habían retirado y solo quedaban las seños con las porteras. “Hubo tiros y tuvieron que salir custodiadas por la policía”, explicó.

“Ya han pasado dos situaciones más en las que estuvieron a los tiros con los niños adentro. Se tuvieron que tirar al piso porque el jardín es de chapa y puede entrar tranquilamente un tiro”, lamentó.

Ante esta situación, los padres decidieron convocarse este viernes a las 13 horas para pedir presencia policial permanente. “Los niños están inseguros, estamos preocupados y la policía dice que no tienen personal necesario”, dijo.

“Mi niño va ahí hace 3 años y es la primera vez que pasa. Los rumores dicen que a este delincuente lo liberaron y ahora es todo el quilombo”, dijo a ADNSUR.

Asimismo, pidió que “nos escuchen, dijimos que después de las vacaciones, si no teníamos un policía permanente, los niños no iban a asistir y ya hay nenes que ya no van. En un aula son 22 y van como mucho 7”.

Finalmente, la mamá pidió respuestas urgentes porque “los únicos perjudicados son los niños que no están yendo a clases, pero no podemos arriesgarnos a que siga pasando y pueda ocurrir algo más grave”.