Este viernes, se llevó a cabo una audiencia de control de detenidos en Rawson. Allí, Karina Breckle, jueza de garantías dio inició a la investigación y confirmó que tendrá un plazo de seis meses. Además, otorgó 1 mes de prisión preventiva para el sospechoso de apuñalar y matar a un hombre.

La víctima se trata de Alejandro Quiñelaf, quien recibió una herida que le atravesó el corazón y el pulmón. Sin embargo, antes de morir, dio detalles del presunto agresor, llamado Rubén Portillo y conocido como “Somu”.

En la jornada, participó la Fiscal General, Florencia Gómez, acompañada por la funcionaria de fiscalía, Patricia Cárcamo. Mientras que la defensa de Portillo fue llevada adelante por Miguel Ángel Moyano y Miguel Lugo.

LA AUDIENCIA

“El arma utilizada le atravesó el corazón de lado a lado, le perforó el pulmón izquierdo, llegando casi a la zona de la espalda. Es decir, que era imposible que la víctima sobreviviera ante semejante profundidad en la estocada causada por su agresor, sumado a la gran cantidad de sangre que perdió a raíz de ese puntazo”, se señaló al momento de describir el hecho.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, en el marco de la investigación y tras entrevistas a testigos, la Fiscal Jefe de Rawson, Florencia Gómez ordenó la realización de allanamientos por parte de la policía.

De esta forma, se pudo detener a Portillo, presunto asesino y persona que se encuentra en situación de calle, quien fue sorprendido en una obra en construcción.

Por otra parte, se supo que se realizó una inspección ocular en el lugar del hecho, se secuestró ropa y se obtuvieron los testimonios de las personas que participaron de la reunión.

EL HECHO

En la noche del pasado miércoles 28 de junio, la víctima, el sospechoso y otros dos hombres se habían juntado para ver un partido de fútbol. El encuentro se llevó a cabo en una casa ubicada sobre la calle Córdoba 690 en el barrio Gregorio Mayo en la ciudad de Rawson.

Sin embargo, en el entretiempo del partido y mientras Portillo y Quiñelaf se encontraban en el patio de la vivienda, recibió una puñalada que le atravesó el corazón y el pulmón. Sin embargo, antes de morir, alcanzó a ingresar a la casa y señalar a su agresor. “Me la dio muñeco”, deslizó. Luego regresó al patio donde cayó boca arriba.

Tras el hecho, los hombres pidieron ayuda a los vecinos y llevaron a Quiñelaf al Hospital Santa Teresita, en un auto Peugeot 206. Sin embargo, falleció producto de un shock hipovolémico, tras la herida provocada por el arma blanca.

LA PRISIÓN PREVENTIVA

Fue solicitada durante la investigación por Gómez, destacando la falta de arraigo del sospechoso y el posible riesgo de fuga, teniendo en cuenta que de ser hallado culpable podría tener una pena de 8 a 25 años de prisión.

LA DEFENSA DE PORTILLO

Moyano se refirió a la autoría de su defendido en el hecho y manifestó que “son todas conjeturas”. En este sentido, afirmó que “no existen testigos directos ni filmaciones de la acción”, tras lo expresado por fiscalía. Cabe destacar, que llegó a esa conclusión, tras los testimonios de las otras personas que estuvieron en el hecho.

Además, afirmó que la descripción corporal realizada por el MPF no coincide con la realidad del imputado. Asisimo, se opuso a la prisión preventiva de Portillo.

QUÉ RESOLVIÓ BRECKLE

“El Ministerio Público Fiscal no habló del hallazgo del cuchillo, ni de manchas hemáticas, filmaciones de cámaras en la vía pública, indicios en un celular y no sabemos incluso si el imputado usa alguno. Pero sí hay elementos mínimos que suponen una posible su autoría. Hay un testigo que dice que salieron juntos de la casa. Pero se requieren más elementos de convicción. Voy a dictar la prisión preventiva por la falta de arraigo y no tiene domicilio fijo, vive en distintas obras, por lo que existe la posibilidad de fuga. Además, el delito de homicidio es uno de los más graves, con una pena mínima de 8 años. Por eso ordeno la prisión preventiva por el plazo de un mes, tiempo en el que el Ministerio Público Fiscal deberá disponer de pruebas de mayor convicción”, señaló la jueza de garantías, Karina Breckle.