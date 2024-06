Ordenaron allanar los galpones donde encontraron 5 mil toneladas de alimentos guardados

Tras el escándalo que se desató y que terminó con el despido de secretario de Niñez y Familia de la Nación, Pablo de La Torre, ordenaron allanar los galpones donde el Ministerio de Capital Humano tenía guardado más de 5.000 toneladas de alimentos.

Entre los productos hallados, hay yerba, garbanzos lentejas, puré de tomate, aceite y leche en polvo, pueden ser consumidos y tienen fecha de caducidad en septiembre de este año.

Por el momento, más de dos millones de productos están listos para ser distribuidos y alrededor de 600.000 productos están siendo analizados, con el control de calidad correspondiente, para poder ser repartidos.

El juez federal Sebastián Casanello solicitó allanar el Centro Operativo Martelli, ante el incumplimiento de la cartera nacional, y tras el fallo que solicita a Gendarmería a realizar un inventario de un galpón en Tucumán.

Múltiples allanamientos en Neuquén: encontraron drogas, armas y municiones

Se trata del un galpón donde el Ministerio de Capital Humano acumuló mercaderías que fueron compradas por la anterior gestión nacional que tienen como destinatarios los comedores barriales.

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 dispuso, en un fallo del sábado 1° de junio, una “orden de presentación con allanamiento en subsidio”.

Según publica Ámbito, desde el Ministerio "no respondieron la intimación judicial del plan para repartir alimentos. Eso constituye desobediencia y no se puede incumplir, porque sería una especie de alzamiento y confesión del dolo". Hasta el momento, no existen detalles del la estrategia de distribución que asumirá el Ministerio de Capital Humano con los alimentos acopiados en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo.

Estafaron a dos abuelos y se llevaron 7 mil dólares

El Juzgado Federal N°2 de Tucumán ordenó a Gendarmería Nacional que realice un inventario de los alimentos que el Gobierno almacenó en un depósito de la localidad tucumana de Tafí Viejo. La inspección del depósito de Tafí Viejo será el próximo sábado entre las 8 y las 19 horas.

En caso de que no se concrete, el juez habilitó un allanamiento de la Gendarmería para que constante la cantidad de mercadería acopiada en el depósito, sus fechas de ingreso y expiración y el destino que tienen programado.