Una joven 21 años denunció que fue contratada para hacer fotos para un showroom y descubrió que estaba siendo filmada mientras se cambiaba. El hecho sucedió el pasado martes y todo terminó de la peor manera.

El suceso ocurrió en Oberá, Misiones y tiene como víctima a la joven que accedió a aceptar el canje de ropa pero en un sospechoso movimiento que observó antes de entrar al local, ella descubrió la verdad: el sujeto tenía todo listo para que ella se desnudara y la pudiera filmar.

El depravado había dejado el celular grabando oculto dentro de una caja, ella lo vio, grabó todo y lo escrachó en las redes sociales. "Yo ya lo conocía, porque es pariente de unos amigos. Él se contactó con mi representante para hablarle sobre el canje, y una vez que mi representante se contactó conmigo, que lo hablamos y demás, yo accedí”, dijo Gimena.

“Cuando me levanto a las 06:15, me había mandado un mensaje diciéndome que por favor, que si la persona que me acompaña me puede esperar en el auto, así no se iba a sentir incómodo a la hora de la sesión de fotos, a lo que obviamente no accedí porque no quería andar sola y la amiga que fue conmigo entró al lugar”, detalló la cantante que es reconocida en la mencionada localidad.

La chica relató que luego de probarse el primer vestido, "me sacó las fotos, me hace un video, me muestra y antes de que ingrese a la habitación otra vez para cambiarme de prenda de ropa, me dice que espere un ratito”.

Ahí fue cuando el joven entró y dejó su celular grabando, tal como mostró Gimena en la filmación que se viralizó: "Durante toda esa hora más o menos de sesión de fotos, él siempre estuvo con el celular en la mano. Cuando ingresó al cuarto él tenía el celular en la mano y tardó más o menos dos minutos ahí adentro, mientras que yo esperaba afuera y cuando sale de la habitación se va directamente al baño y no tenía nada en las manos. Tenía las dos manos en el bolsillo, pero no tenía el celular”, relató.

"Entró a la habitación, no sé qué hizo, que buscó, y salió y se fue directamente al baño. Ni siquiera me miró a los ojos, nada, ni siquiera me dijo que pase a cambiarme”, contó Gimena, quien ingresó a la habitación y observó lo que quedó grabado en el celular del pervertido. “Entré y ahí fue cuando empecé a mirar. Cuando vi la cámara lo primero que hice fue agarrar el celular y dejar de grabar. Le pido a mi amiga que me pase mi celular porque yo no lo tenía conmigo, pero no le dije nada ya porque quería grabar primero y vuelvo a ubicar el celular de él en donde estaba”, comentó sobre lo que se ve en las imágenes.

Más denuncias

Luego de que la denunciante expusiera los hechos en las redes sociales, otras jóvenes se contactaron con ella para contarle que habían atravesado situaciones similares o peores con Dos Santos, lo que desencadenó dos denuncias más en su contra, una de ellas implica un presunto abuso sexual simple.

“Después de hacer las publicaciones, recibí un montón de mensajes de chicas que me contaron que él llegó hacerles algo muchísimo peor, casos de abuso, o que le insistía, a pesar de que se negaban, y cosas así”, cerró la denunciante.

Debido a la naturaleza del delito, la denuncia fue remitida a la Comisaría de la Mujer, y el caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción N° 2 de Oberá. El acusado fue detenido el martes por la tarde en su vivienda: se llama Roni Gabriel Orlando y se desempeñaba como portero de una escuela primaria, además de formar parte de una iglesia.