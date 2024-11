Nayelly Luján García Servín se encuentra desaparecida desde el pasado miércoles 23 de octubre. Fue vista por última vez en la localidad santacruceña de Pico Truncado.

Ese día, su madre la dejó a las 19:30 horas en el instituto de inglés y volvió a buscarla horas después, pero le dijeron que nunca había entrado. Las cámaras de seguridad revelaron que se subió a la camioneta Ford Ecosport de su padrastro, Juan Ignacio Esteban Apaza, de 32 años y se retiraron del lugar con rumbo desconocido.

La madre de la joven, Arcenia Servín, reveló un dato inquietante: su hija, que recién comenzó a vivir con ella en febrero pasado, porque antes vivía con su abuela en Paraguay, mantenía un vínculo desde mucho antes con su padrastro, ya que se escribían mensajes de texto y por WhatsApp.

“Esto es muy fuerte para mí, tengo niños chiquitos, así que estamos atravesando un momento muy difícil”, reconoció la mujer.

Y detalló que “ellos planearon todo y estaban esperando para escaparse, mi marido había vendido la camioneta que teníamos y adquirido la EcoSport se ve en cámara, ella me había sacado toda su documentacióny el 23 de octubre actuaron normal”, dijo la mujer en una entrevista a la Radio 92.1. Y afirmó que su hija “es joven y no sabe lo que hace“.

Antes que la adolescente y su padrastro desaparecieran, en el mes de septiembre, la madre de Nayelly denunció a su pareja tras encontrarlo en una situación comprometedora junto a Nayelly. “Los descubrí que andaban juntos, les pregunté qué estaba pasando, pero ellos siempre me lo negaban, así que no me quedó otra que acudir a la Justicia”, concluyó.

La justicia ya emitió un pedido de captura para dar con Juan Esteban Apaza y también distintas organizaciones difunden la búsqueda de la menor.

Con información de La Opinión Austral, editada y redactada por un periodista de ADNSUR