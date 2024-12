Este martes 17 de diciembre, en el marco de una nueva jornada por el juicio “Ñoquis Calientes”, que investiga presuntos cobros de contratos de asesores legislativos y en el Ministerio de Familia de la Provincia sin que exista contraprestación laboral alguna.

En este marco, declaró Mariano Arcioni como testigo de la defensa de Cecilia Torres Otarola. El exgobernador chubutense dijo "que las designaciones de los colaboradores de Torres Otarola, fueron bajo su responsabilidad".

Además, señaló que tampoco recordaba donde estaba físicamente el edificio del Ministerio de Familia y que durante la época de pandemia “se trabajaba mucho de manera virtual”.

"No recuerdo qué actividad se podría realizar en la Casa del Chubut relacionada con el área de desarrollo social", expresó Arcioni ante las preguntas de la defensora Florencia Barba.

Por otro lado, con respecto a designaciones en cuestiones operativas y de gestión, señaló "no recordar" y "no me consta" al observar documentación referido a adscripciones

