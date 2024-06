Nahir Galarza rompió el silencio y contó polémicos detalles sobre la relación con Fernando Pastorizzo

En las últimas horas, Nahir Galarza rompió el silencio tras ser condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo.

Esta semana se estrenó en Amazon Prime Video un documental de dos capítulos llamado "Nahir: el secreto de un crimen".

Esta serie documental ofrece un enfoque íntimo y revelador, mostrando testimonios directos de la acusada desde la cárcel donde cumple su sentencia.

NAHIR GALARZA ROMPIÓ EL SILENCIO CON UNA INESPERADA CONFESIÓN

En el primer capítulo, la joven de 24 años habló de su infancia, de su padre, con quien aseguró que ella lo admiraba a pesar de que no mantenían una relación "cercana". “Soy Nahir Galarza. Tengo 24 años y soy de Gualeguaychú y, bueno, ahora estoy en Paraná”, fueron las primeras palabras,

“Tenía 5 o 6 años y con tal de no ensuciarme la ropa ni las manos, capaz que me caía de cara. Siempre admiré mucho a mi padre, capaz no tenía una relación muy cercana, él estuvo siempre muy ausente, pero siempre cuando llegaba del trabajo me contaban lo que había hecho", indicó.

"No sé, cuando agarraban a una persona y se la llevaba al calabozo o cuando salía a hacer un allanamiento. Me contaba una película como si él fuera un superhéroe. Te atrapaba escucharlo contar todas esas cosas”, agregó.

Sobre su madre insistió en que “era súper cariñosa y la tenía encima todo el tiempo, pero era también muy fría. Cuando yo me sentía mal no podía llorar en mi casa porque estaba mal. Si estaba muy enojada, me lo tenía que guardar; si estaba muy triste, me lo tenía que guardar. Tenía que mantener siempre la compostura, digamos. Mis cosas tampoco eran privadas. Mi mamá me revisaba. Sabía lo que pensaba. Todo el tiempo era como una supervisión constante”.

NAHIR HABLÓ DE FERNANDO PASTORIZZO Y LO CULPÓ

Sobre Fernando Pastorizzo, no anduvo con vueltas: “Es complicado porque tuvimos distintas etapas. Los dos sabíamos que no teníamos una relación seria... Que nunca nos íbamos a presentar a nuestra familia, que nunca íbamos a poder hacer cosas de pareja, pero a la vez nos seguía molestando que el otro hiciera algo”, remarcó.

“Nos separábamos y estábamos mejor, pero a la vez nos sentíamos mal y por eso volvíamos a hablar. O por ahí yo lo veía llorar y me daba mucha tristeza a mí y me sentía culpable también o terminaba apareciéndose en mi casa, no sé, a las 2 de la mañana porque sabía que todos dormían. La situación se fue agravando y fue poniéndose todo más violento. Se enojaba mucho y se ponía de una manera que yo nunca lo había visto”, afirmó.

“Una vez Fernando rompió su propio celular. Después ya directamente empezaron los golpes hacia mí, después ya me empezó a pegar a mí. Siempre era por lo mismo, o por celos o porque hacía cosas que no le gustaban o por la ropa que me ponía o porque se enteraba con quién me hablaba, con quién me había visto”, recordó.

“Lo único que quería era que la terminara, entonces le decía que era todo mentira o le pedía perdón. Todo para que él se calmara. Es como que no sabía cómo defenderme tampoco”, cerró.