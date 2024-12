Murió el chico de 14 años que asesinó a su papá y atacó al resto de su familia

El domingo pasado, los vecinos del country Fincas de Hudson, en la zona de Berazategui, provincia de Buenos Aires, se vieron sorprendidos en horas de la mañana por una serie de detonaciones de arma de fuego y gritos. Acto seguido, una vecina fue encontrada herida en el estómago y su hija de 8 años, también por el roce de una bala.

“Mató al papá y nos quiso matar”, fue lo que le dijo la mujer, identificada como Ruth Semeszczuk de 48 años, a los vecinos que salieron a auxiliarlas, en relación a su hijo de 14 años.

El adolescente le disparó a su padre, identificado como Ramiro Damián Rotelo, de 49 años, en el pecho, lo que causó su muerte en el acto. El menor fue encontrado en uno de los baños de la casa con una herida de arma en la cabeza.

En las últimas horas, se conoció que el chico que estaba internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico, con diagnóstico de muerte cerebral, finalmente falleció el lunes.

Ahora el fiscal que entiende en la causa, Federico Weinstein, aguarda la recuperación de la madre del chico fallecido -quien se encuentra fuertemente sedada tras recibir un disparo en el abdomen- para tomar su testimonio y así intentar explicar lo ocurrido. La menor de 8 años ya se encuentra dada de alta.

Hasta ahora, no se presentaron familiares que puedan explicar lo que pasó esa mañana en la casa familiar. Sin embargo, se sospecha que el menor podría sufrir un trastorno psiquiátrico, diagnosticado o no, pero todavía no hay documentación o relatos que lo confirmen.

