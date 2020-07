CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Una joven fue atacada en forma salvaje por su novio en Coronda, provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió en la casa de la víctima, donde el agresor, Raúl Ojeda, se mudó hace seis meses.

La madre de la joven llamó a la policía para alertar sobre un caso de violencia de género. Horas después, la jueza Rosana Carrara dictó la prisión preventiva para Ojeda, imputado por “lesiones dolosas graves calificadas”. Además, ordenó que el imputado se someta a un programa que lo asista para superar sus adicciones.

Mientras tanto, la víctima permanece internada en el Hospital Cullen donde la operaron de urgencia.

Según contó la madre de la joven, la relación entre ambos comenzó hace seis meses y más de una vez tuvieron que llamar a la policía “para que se lo llevara”, dado que el agresor se mudó a la casa familiar. No obstante, contó que nunca quiso denunciarlo formalmente, según informó Radio Mitre.

La noche anterior al ataque, el joven pasó la noche afuera, lo que provocó una discusión, según contó la mujer. En medio de la pela, el acusado mordió a la víctima y le arrancó la oreja.

“Entro rápido, le pego una patada a la puerta porque estaba cerrada y veo que Raúl la tenía del cuello a mi hija y mi hija gritaba ‘¡mami, me arrancó la oreja!”, contó la mujer, según detalló El Litoral.

“Le causó una deformación permanente en el rostro. Ella sigue internada viendo cómo reacciona el implante”, contó en las últimas horas el fiscal a cargo del caso.

“En este momento no puedo hablar, me encuentro muy angustiada y no puedo dejar de llorar”, dijo la víctima ante la Justicia.

Ojeda ya había sido condenado antes por “lesiones dolosas graves en concurso real con amenazas calificadas por el uso de arma de fuego” a tres años de prisión condicional el 11 de marzo de este año. En esa oportunidad, las lesiones se las provocó a un motociclista, a quien le cortó un dedo.