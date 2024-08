El reconocido veterinario Oscar Jensen, de la localidad de Sarmiento, sufrió en su chacra el accionar de perros con dueños irresponsables que, por el sólo hecho de hacer daño, provocando la muerte de 25 ovejas y 10 corderos. Cuestionó la falta de control del municipio y aplicación de la ordenanza de tenencia responsable.

“No es esto no es nuevo, viene reiterándose hace muchísimo tiempo en el valle de Sarmiento -lamentó Jensen, en diálogo con ADNSUR-. Son perros con dueño, que tienen un patio dentro de una casa, donde les dan de comer, pero a la noche les dejan la puerta o la tranquera abierta los perros salen a hacer daño por las chacras”.

En ese marco relató que “en este último año, en cuatro oportunidades han entrado estos perros a mi chacra, porque vivo muy cerquita del pueblo, a unos 1.500 metros. En una oportunidad rompieron el alambre de las conejeras y me mataron todos los conejos. En otra, me mataron todas las gallinas y casi todos los patos, inclusive cuando se metieron a la laguna tratando de escapar”.

Ahora, indicó, “me mataron todas las ovejas, que eran 25 y 10 corderos, las otras estaban por parir, pero me mataron todo, cosa que en 25 años que llevo acá me había pasado algo así. No dejaron una oveja viva. Es el final de la vida mía como productor y de mi esposa”.

Jensen es recordado por su trabajo en el Ministerio de Salud de la provincia, en el programa de prevención de la hidatidosis, pero desde su jubilación, hoy con 72 años, se había dedicado a la pequeña unidad productiva en su chacra.

“Hace 4 años nos habíamos jubilado con mi esposa y decidimos vivir de lo que producimos. El valle de Sarmiento lo permite, porque hay riego y tierra fértil. A mi esposa le gustan mucho los animales de granja, la quinta, el invernadero. A mí me gustan las ovejas porque soy nacido en un campo en la meseta patagónica, del sur de Santa Cruz y siempre trabajé con esta especie, desde que estudié veterinaria. Bueno, después el destino me llevó a trabajar en el control de esta enfermedad, donde tienen que ver mucho las ovejas y los perros, que es la hidatidosis”.

Jensen lamentó el impacto emocional que les provocó el hecho, al que dedicaban cada día de sus vidas, “porque los animales no tienen feriados, ni fines de semana, hay que darles de comer todos los días y es algo que hacíamos con gusto, que disfrutábamos con mi esposa. Con más de 70 años, es algo que te que te hace caminar, moverte, mantenerte activo y comer sano. Era casi el ideal de nuestra jubilación”.

Jensen recordó además que también este tipo de perros atacó animales en la Escuela Agraria en la que fue docente por muchos años, donde no quedó ni un solo animal como consecuencia, mientras que él sufrió algo similar en el año 2008, cuando trasladó frente al municipio las ovejas que le mataron los perros para reclamar por la falta de controles.

“En ese tiempo no había redes sociales, creo que fueron 4 ó 5 animales que nos habían matado los perros, de una majada chica, de 35 ó 40 ovejas y fui con un cartel, pidiendo que aten a sus perros”, rememoró.

RECLAMO PARA QUE SE APLIQUE LA ORDENANZA DE TENENCIA RESPONSABLE Y SE APLIQUEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Jensen indicó que en el municipio de Sarmiento hay una ordenanza de tenencia responsable, “pero no la cumplen. En estos días me han visitado algunos concejales, pero la mayoría no entiende que tiene que exigir la aplicación de la ordenanza. También nos ha visitado el intendente, con parte de su gabinete, ellos dicen que no pueden capturar un perro, que hoy con las redes sociales es complicado el sistema de perrera, pero yo les hice un recuento de todas las cosas que el Ejecutivo municipal puede hacer con el respaldo de esa ordenanza vigente, sin capturar ni sacrificar un solo perro. Mañana voy a presentar este documento al municipio”, anticipó.

Entre las medidas sugeridas a partir de la normativa vigente, Jensen mencionó que además de un registro canino para desparasitar a los animales y trabajar en la prevención de la hidatidosis, se puede establecer la sanción a los dueños de perros que se liberan a la calle.

Además, como complemento a la castración, que es de alto costo, sugirió la aplicación de anovulatorios (anticonceptivos) para hembras, mientras se espera el turno para la intervención quirúrgica.

“También pueden implementar un sistema de adopción, donde haya gente que quiera dar su perro en adopción y por otro lado, el municipio sepa quiénes son las familias dispuestas a adoptar y controlar a los animales. Otra medida es no tener basura en la calle y no tener comida disponible para los perros en la vía pública -propuso-. Hay que conversar con la gente y alguna institución pública que le da comida al perro que está en la calle, hay un montón de cosas que se pueden hacer y que hacen al bienestar de todos en la localidad, sin la necesidad de capturar y sin la necesidad de sacrificar ni un solo perro”.

SOLIDARIDAD DE LA SOCIEDAD RURAL

Con la firma del presidente de la Sociedad Rural de Sarmiento, Sergio Mundet, la institución emitió un comunicado en el que expresa su solidaridad “con todos los productores del valle que sistemáticamente sufren importantes pérdidas por mordeduras en animales ovinos, bovinos, su s crías y otras especies de granja”, por parte de “perros que tienen dueños irresponsables y otros abandonados”.

Por eso, la nota exige el cumplimiento de la ordenanza 44/2014 con sus respectivas sanciones, bajo el entendimiento de que “es responsabilidad del Estado Municipal garantizar la salud pública y bienestar de la población, como así también el equilibrio poblacional de la fauna urbana, promover la educación de cuidados responsables y poner en práctica políticas preventivas".