Cuatro delincuentes de 18, 16, 15 y 14 años fueron atrapados robando en una casa de la ciudad de Trelew. El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, estuvo presente en el lugar desde donde reiteró la necesidad de reformar la ley de inimputabilidad.

Federico Massoni aseguró que la inserción de menores en el ámbito delictivo es básicamente una cuestión "cultural", porque es “delincuente el abuelo, el padre, el hermano mayor y el chiquito mama todo eso, lo toma como un juego y una aventura".

Y en este contexto, afirmó que esta situación debe cambiar y para ello, se debe trabajar en conjunto, es decir, el área de "Protección de Derecho, municipio, el Concejo Deliberante con normas y programas, el Ministerio de Familia, de Educación y de Salud porque la mayoría consume estupefacientes".

"Soy partidario de que necesitamos la modificación de la edad en la ley de inimputabilidad porque se nos ríen en la cara”, aseguró el ministro de Seguridad del Chubut. Y en este marco, agregó que empiezan así siendo chicos pero "nosotros tenemos mucha experiencia en chicos jóvenes que ahora son mayores" y fueron “aumentando la violencia en sus delitos”

"La madre de ellos tiene pedido de captura, nunca se presenta a retirarlos y la que viene es la abuela, y siempre dan domicilios que son falsos", ejemplificó y manifestó: "vamos a hacer un plan para todos los que tienen pedidos de captura y los vamos a volver a buscar".

Finalmente, el funcionario provincial afirmó que no se debe "naturalizar" este tipo de situaciones donde los menores son delincuentes. “Naturalizamos el que se droga y el chiquito que va y chorea, y no, no hay que naturalizarlo”.

"Basta del funcionario que se queda detrás del escritorio y que cree que con teorías puede solucionar esto", enfatizó, marcando que se debe hacer un trabajo importante en el terreno.