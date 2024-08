Mantienen la prisión preventiva para el pirómano que atacó a jóvenes en una plaza de Rada Tilly

Durante la mañana de este viernes, se llevó a cabo por pedido de la fiscalía la audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple Nicolás Fausto Girotti por el hecho que aconteció la madrugada del 7 de febrero, cuando atacó a un grupo de jóvenes que se encontraban disfrutando de la noche de verano en la plaza Juan Domingo Perón, de Rada Tilly, él se acercó, los atacó y prendió fuego a dos de ellos.

El fiscal Juan Carlos Caperochipi solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva que cumple el imputado; por su parte la defensa no resistió el pedido de mantenimiento de la medida de coerción.

Según informó el MPF, presidió la audiencia Lilian Borquez, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal general Juan Carlos Caperochipi; en tanto que la defensa de Girotti fue ejercida por María Cristina Sadino, defensora pública.

En un primer momento el fiscal solicitó el mantenimiento de la medida de coerción que pesa sobre el imputado en base a que ya se ha presentado la acusación pública del caso. Así se consolidan los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

SOBRE LA ACUSACIÓN

En la acusación se plantea una pena, en caso de recaer condena de 7 años y 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo, en base al delito de homicidio en grado de tentativa .

En simultaneidad con los hechos se produjo una exclusión del hogar, que tenía Girotti con su ex pareja en inmediaciones a la plaza donde ocurre el hecho, por el Fuero de Familia, y todavía está vigente la misma continuó el fiscal.

Según explicaron, “Girotti no tiene arraigo y ello abona el peligro de fuga”. Asimismo, por las características graves del hecho investigado, por la gravedad de las lesiones, y por un despliegue de violencia inusitado, con un peligro hacia todos los jóvenes que se encontraban allí reunidos.

Señalan que se profundiza el “peligro de entorpecimiento”, porque se ha avanzado en el proceso y presentado la acusación y los testigos pueden ser influidos con la libertad del imputado. También para asegurar la aplicación de la Ley penal y la averiguación de la verdad en el juicio.

Por todo ello, solicitan que se mantenga la prisión preventiva de Girotti por dos meses o hasta la audiencia preliminar, lo que ocurra primero.

La defensa argumentó que no es la primera vez que se revisa la prisión preventiva de su asistido. La falta de arraigo de Girotti no pudo ser revertida. No se puede resistir ese peligro de fuga existente, como tampoco el dictado de la preventiva, expresó la defensora.

Finalmente, la jueza penal resolvió mantener la prisión preventiva de Girotti, solicitada por el fiscal, ya que la defensora no puede resistir dicho pedido por falta de arraigo.