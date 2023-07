Un individuo que conducía bajo los efectos del alcohol por las calles de San Pedro se vio involucrado en una serie de eventos confusos e increíbles en cuestión de minutos: atropelló a dos mujeres, fue víctima de una paliza, sufrió un robo y su automóvil resultó destrozado.

El confuso hecho ocurrió en la madrugada del sábado en dicha localidad de la provincia de Buenos Aires. Según detalló, el agresor convertido en víctima, identificado como Jorge Biagini, al regresar a su hogar luego de una salida a un bar local, atropelló a dos mujeres que caminaban por la calle San Lorenzo al 1700.

“Salí de ahí, del bar, como cualquier otra persona. Subí al auto y cuando doblo ahí, justo ahí, las chicas… Yo veo que se rompe el vidrio y nunca vi a la chica que atropellé”, le relató el hombre al medio La Opinión de San Pedro. Biagini alegó que las víctimas en realidad se arrojaron sobre su auto para que sus cómplices pudieran asaltarlo.

Es de Bolivia, visitó un supermercado argentino y se viralizó al comparar los precios: "Las cosas no..."

Tal y como se aprecia en el video, luego del impacto, un hombre que estaba junto a las mujeres abrió la puerta del acompañante del auto y mantuvo un breve diálogo con Biagini, quien luego descendió del vehículo. “Cuando freno desbloqueo las puertas, uno se me sube del lado del pasajero, me saca la llave, me bajo, veo a la chica ahí que estaba llorando y digo: ¿qué te pasa?”, aseguró el conductor.

Luego se puede ver como todo el grupo -integrado por tres mujeres y dos hombres- subió a la vereda y siguieron discutiendo con el conductor, que estaba en estado de ebriedad. En medio de lo que parecían reproches por la temeraria conducción de Biagini, uno de hombres lo golpeó fuertemente en la cara y lo dejó tendido, en aparente estado de inconsciencia.

Tragedia: Noha luchaba contra la leucemia y murió en un vuelo cuando volvía a su casa

“Después no me acuerdo nada más, se me borró todo, no sé cuánto estuve desvanecido, me pegaron, después me levanto, bueno vinieron los inspectores, después llegó mi amigo y fuimos a la comisaría”, agregó el sujeto.

"No sé quiénes son. Capaz que me lo hicieron adrede porque vieron que andaba en un auto para sacarme plata, puede ser”, conjeturó Biagini. “No te puedo mentir, no te puedo decir una cosa por otra, pero ellas se tiran arriba del auto, eso está en el video”, agregó.

Durante su descargo mencionó que le habían robado el teléfono celular: "Me di cuenta cuando estaba en la comisaría que me faltaba uno de mis teléfonos”. El hombre sospecha que se lo sustrajeron cuando estaba desvanecido.