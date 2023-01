El pasado 2 de enero se dio inicio al juicio contra los ocho rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, un joven de 18 años que atacaron a golpes a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, y le quitaron la vida. Fue en los Tribunales de Dolores.

Después de tres semanas de audiencias en las que declararon testigos, peritos y acusados, el juicio llegó al último tramo. Este miércoles, la fiscalía y la querella hicieron sus alegatos y pidieron que los rugbiers sean condenados a prisión perpetua.

Por su parte, el abogado defensor de los acusados (Tomei) pidió "la absolución", al considerar que el hecho no está probado. "Si la sentencia dice que el problema lo tuvieron los ocho, pero señala a uno solo, no hay coherencia", indicó.

La polémica declaración que complica a los rugbiers que no hablaron en el juicio de Báez Sosa: "Negros de..."

Tras los alegatos de este jueves, los rugbiers dijeron sus “últimas palabras” y le hablaron a la familia de Fernando.

Se espera que los jueces del Tribunal Oral N1 den a conocer el veredicto el próximo 6 de febrero.

El veredicto se dará a conocer el próximo 6 de febrero

Tras la finalización de los alegatos de las palabras finales de los ocho rugbiers imputados, el Tribunal de Dolores dispuso que “el veredicto o la eventual sentencia va a ser leída el lunes 6 de febrero a partir de las 13 horas”.

Las disculpas de los acusados a la familia de Fernando Báez Sosa

Adelantarían el veredicto final a los rugbiers: qué día podría ser

Maximo Thomsen: “A veces las disculpas no alcanzan, ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás”

El más comprometido de los acusados, Máximo Thomsen, habló entre lágrimas: “Quería pedir disculpas a la familia. Jamás pensé que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuvimos intención de algo así. Quiero pedir disculpas. A veces las disculpas no alcanzan, ojalá pudieramos volver el tiempo atrás, pero no lo podemos hacer”.

Ayrton Viollaz: “Jamás pensé que podía pasar algo así, estoy muy arrepentido de todo”

"Quiero pedir perdón a la familia de Fernando. Jamás pensé que podía pasar algo así. Estoy muy arrepentido de todo. Que Dios los bendiga", expresó Ayrton Viollaz.

Matías Benicelli: “Nunca quise que esto pasara, todos los días lo pienso” y agregó, “Quiero pedir perdón a la familia de Fernando, no tuve ninguna intención de matar".

Crimen de Báez Sosa: Qué pedido hizo Máximo Thomsen a dos días de conocer los alegatos

Blas Cinalli: “No hubo ningún plan”

"Quiero pedir disculpas por todo lo que pasó. Es algo que duele muchísimo hasta el día de hoy. Es muy triste hasta el día de hoy. No hubo ningún plan”, dijo por su parte Blas Cinalli.

Los hermanos Pertossi

Ciro Pertossi: “Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó”

"Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó. Quiero pedirle perdón a la familia, por haber estado en el lugar, por haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Es muy feo. Nunca voy a querer matar a nadie, es algo que a mí me afecta mucho. Pedir perdón, se murió alguien de nuestra edad y es muy feo, y es muy feo que nos acusen también”, dijo Ciro Pertossi.

Lucas Pertossi: “Quería pedir disculpas a la familia”

Lucas Pertossi fue el primero de los 8 acusados en tomar la palabra. "Ante todo quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo que pasó, estoy muy arrepentido y triste por todo lo sucedido. Nunca tuve la intención de matar a nadie ni de participar de ningun asesinato", dijo.