Los imputados por intentar matar a dos policías continuarán con prisión preventiva

A lo largo de dos jornadas se extendió la audiencia preliminar en relación a un hecho de tentativa de homicidio a personal policial que tiene como coimputados a Nicolás Valdivieso y Eduardo Astudillo. Las partes plantearon su teoría del caso y ofrecieron prueba, luego el fiscal solicitó se mantenga la prisión preventiva que cumplen ambos imputados y en contraposición las defensas solicitaron el arresto domiciliario de sus asistidos. Finalmente, la jueza penal resolvió elevar la causa a juicio por jurados y mantener la prisión preventiva de ambos imputados hasta el próximo 30 de diciembre.

Presidió la audiencia Raquel Tassello, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cristian Olazabal, fiscal general; en tanto que la defensa de Astudillo fue ejercida por Guillermo Iglesias, y la de Valdivieso por Mauro Fonteñez, abogados particulares de los mismos.

Respecto de la medida de coerción el fiscal mencionó que ambos imputados vienen cumpliendo prisión preventiva desde el control de detención hasta la fecha y que no existe elemento nuevo para solicitar una medida menos gravosa. Existen evidencias de cargo para sostener con probabilidad la autoría de ambos en el hecho imputado, como también elementos probatorios en cantidad y calidad suficientes para sostener el hecho en la presente audiencia preliminar.

Existe peligro de fuga por las características graves del hecho y la sanción que se espera como respuesta. La desatención al orden, con una persecución por varias arterias de la ciudad y deciden resistir todo tipo de orden y acabar con la vida de los uniformados, iniciaron disparos con un arma de grueso calibre contra los efectivos policiales en la nocturnidad.

Por la pena que será de cumplimiento efectivo, con un mínimo de 13 años de prisión. También el fiscal mencionó el peligro de entorpecimiento existente ya que ambos imputados conocen a testigos y una morigeración acrecienta la posibilidad cierta de entorpecer. Por todo lo cual requirió se mantenga la prisión preventiva de ambos, que vence el próximo 30 de septiembre, por tres meses.

A continuación, el defensor de Astudillo pidió el arresto domiciliario de su asistido en tanto que se ha presentado un Informe Ambiental y el buen comportamiento del imputado. En cuanto a la expectativa de pena “hay que ver si esa calificación jurídica es viable”. Agregando que no hay indicador que el imputado se va a ausentar de la justicia y no existe posibilidad de entorpecimiento. En tanto que ha concluido la investigación, no hay peligro de fuga, concluyó el defensor.

Seguidamente el defensor de Valdivieso discrepa con el pedido de continuidad de la preventiva de su asistido, la medida más gravosa que impone el sistema. “Existen contradicciones desde los albores de la investigación, con poca evidencia y no se encuentra probada la materialidad y autoría del caso”, expresó el defensor. Solicitando una medida sustitutiva como el arresto domiciliario de su pupilo en base a un Informe socio-ambiental elaborado por la Agencia de Supervisión. Concluyendo que la prisión preventiva prorrogada sería un “adelantamiento de pena”.

Finalmente, la jueza penal resolvió mantener la prisión preventiva de ambos imputados hasta el próximo 30 de diciembre, teniendo como fundamento la gravedad del hecho, la utilización de arma de fuego contra personas, más allá que sean o no personal policial. Existen evidencias y elementos para elevar la causa a juicio por jurados, más allá que las defensas sostienen que el hecho fue de otra manera. También por la existencia de los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación. Fuga por la proximidad del juicio y porque hay que asegurar la presencia de los coimputados en el debate.